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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
1162
Время на прочтение
2 мин

Какому знаку Зодиака повезет 30 сентября

Везение нужно всегда и всем, но в наше — непростое — время без него особенно трудно обойтись, поэтому так важно знать, что звезды — да и сама судьба — находятся на твоей стороне.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Водолей

Водолей / © Credits

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то поднимают нас на вершину успеха, то опускают вниз — к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет 30 сентября?

День, когда, по мнению астрологов, все, что является нашим по праву, придет к нам как будто бы само по себе — прилагать усилия и уж тем более бороться за это не стоит, поскольку так мы только даром потратим свои ресурсы — время и силы, тем более, что последних в этот день станет ощутимо меньше.

Напрягаться, решая те или иные вопросы, астрологи не рекомендуют — можно плыть по течению, ожидая, пока все сложится так, как надо. Зато свое продолжение — и успешное завершение — получит все, что было начато в предыдущий период времени.

Водолей

Водолеям можно — и нужно — совершать финансовые операции любой степени сложности, от незначительных до самых крупных ми серьезных. Те представители знака, кто давно собирался открыть банковский счет или депозит, нужно воспользоваться удачным шансом — новый выдастся не так скоро, как того бы хотелось.

Также в это время можно без опаски тратить деньги на то, что понравится во время шопинга — любые приобретения, сделанные в это время, окажутся на редкость удачными.

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