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- Украина
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Военного застрелили прямо на дороге: в Одессе задержали подозреваемого в убийстве
В Одессе полиция задержала подозреваемого в резонансном убийстве военнослужащего прямо среди улицы.
В Одессе полицейские задержали подозреваемого в убийстве 50-летнего военного прямо на дороге. Мужчине уже объявили о подозрении, а следователи устанавливают мотивы преступления.
Об этом сообщила Национальная полиция Украины.
В Одессе расстреляли военного — что известно
По данным полиции, произошедшее утром 30 сентября на Люстдорфской дороге. Патрульные обнаружили у автомобиля Chevrolet тело 50-летнего военного с огнестрельными ранениями.
В результате проведенных оперативных мероприятий полицейские установили личность предполагаемого нападающего и задержали его. Им оказался мужчина пенсионного возраста. На месте преступления следственно-оперативная группа изъяла орудия убийства, стреляные гильзы, а также другие вещественные доказательства, переданные на проведение соответствующих экспертиз.
При процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры задержанному объявили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
ч. 1 ст. 115 — умышленное убийство;
ч. 1 ст. 263 — незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.
«В настоящее время решается вопрос об избрании ему судом меры пресечения. Расследование продолжается. Устанавливаются все происшествия преступления. Следствие проверяет несколько версий и мотивы убийства», — отметили в полиции.
В случае доказательства вины задержанному грозит длительный срок лишения свободы.
Напомним, житель Киевщины убил знакомого из-за долговых обязательств. Чтобы не возвращать долг, мужчина нанес потерпевшему удар в живот ножом, заранее взявшим с собой на встречу.
Также во Львовской области мужчина убил жену и пошел спать.