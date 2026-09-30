Военного застрелили прямо на дороге: в Одессе задержали подозреваемого в убийстве

В Одессе расстреляли военного / © Национальная полиция Украины

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В Одессе полицейские задержали подозреваемого в убийстве 50-летнего военного прямо на дороге. Мужчине уже объявили о подозрении, а следователи устанавливают мотивы преступления.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

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В Одессе расстреляли военного — что известно

По данным полиции, произошедшее утром 30 сентября на Люстдорфской дороге. Патрульные обнаружили у автомобиля Chevrolet тело 50-летнего военного с огнестрельными ранениями.

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В результате проведенных оперативных мероприятий полицейские установили личность предполагаемого нападающего и задержали его. Им оказался мужчина пенсионного возраста. На месте преступления следственно-оперативная группа изъяла орудия убийства, стреляные гильзы, а также другие вещественные доказательства, переданные на проведение соответствующих экспертиз.

В Одессе расстреляли военного / © Национальная полиция Украины

При процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры задержанному объявили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 115 — умышленное убийство;

ч. 1 ст. 263 — незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

В Одессе расстреляли военного / © Национальная полиция Украины

«В настоящее время решается вопрос об избрании ему судом меры пресечения. Расследование продолжается. Устанавливаются все происшествия преступления. Следствие проверяет несколько версий и мотивы убийства», — отметили в полиции.

В Одессе расстреляли военного / © Национальная полиция Украины

В случае доказательства вины задержанному грозит длительный срок лишения свободы.

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В Одессе расстреляли военного / © Национальная полиция Украины

В Одессе расстреляли военного / © Национальная полиция Украины

В Одессе расстреляли военного / © Национальная полиция Украины

Напомним, житель Киевщины убил знакомого из-за долговых обязательств. Чтобы не возвращать долг, мужчина нанес потерпевшему удар в живот ножом, заранее взявшим с собой на встречу.

Также во Львовской области мужчина убил жену и пошел спать.

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