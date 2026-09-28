Россия атаковала Одессу: повреждена многоэтажка, есть пострадавшие (фото)

Удар по Одессе / © Олег Кипер / Одесская ОВА

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В Одессе в результате российской атаки 28 сентября поврежден многоэтажный жилой дом. По предварительным данным, пострадали четыре человека.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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«На данный момент известно о четырех пострадавших в результате вражеского удара по жилому дому в Одессе. Среди них 56-летний мужчина и 37-летняя женщина, которых госпитализировали, а также две девушки 17 и 18 лет. Медики предоставили им помощь на месте. На месте продолжаются работы по ликвидации последствий», — заявил он.

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Удар по многоэтажке в Одессе / © Олег Кипер / Одесская ОВА

В результате атаки одна квартира была разрушена. Взрывная волна повредила фасад дома, остекление и балконы на нескольких этажах.

Удар по многоэтажке в Одессе / © Олег Кипер / Одесская ОВА

Также в доме возник пожар.

Последствия удара по Одессе / © Олег Кипер / Одесская ОВА

Атаки РФ на Одессу — что известно

Россия не перестает атаковать Одессу. 27 сентября под ударом оказалась гражданская инфраструктура. Была информация о погибших и пострадавших.

Ранее, 26 сентября, российский БпЛА попал в строительный гипермаркет «Эпицентр» в Одессе, после чего там начался пожар. В тот момент официальной информации о последствиях удара еще не было.

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25 сентября РФ атаковала дома в Одессе. А 24 сентября Одесса тоже находилась под атакой россиян. В частности, в городе были повреждены медучреждение и десятки домов.

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