"Атакують українських дітей і школи": Зеленський різко відреагував на удар РФ по Києву

Зеленський / © Володимир Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський удар по школі у Києві. За його словами, Росія має відповісти за скоєне.

Про це Зеленський написав у своєму телеграм-каналі.

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Удар по школі в Києві — реакція Зеленського

У Києві рятувальники та всі необхідні служби працюють на місці влучання російського ударного безпілотника в будівлю звичайної школи. На момент атаки діти та вчителі перебували в укритті, тож минулося без поранених. Внаслідок удару виникла пожежа на третьому поверсі. Також частково зруйновано стіну, пошкоджено вікна та двері.

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Зеленський наголосив, що російські війська продовжують атакувати цивільну інфраструктуру та українських дітей.

«Російські виродки продовжують атакувати життя нашої країни, українських дітей, наші школи, і Росія повинна нести за це чітку відповідальність та отримувати відповіді на свої удари. Розраховуємо на додатковий тиск від партнерів на Росію і додаткові пакети підтримки для України. Дякую всім, хто допомагає Україні та українцям», — заявив президент.

Він також зазначив, що Україна розраховує на посилення тиску міжнародних партнерів на Росію та нові пакети підтримки для України.

«Працюємо щодо кожної такої домовленості», — додав Зеленський.

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Як ми писали, внаслідок атаки російських дронів вранці 1 жовтня у Солом’янському районі Києва сталося влучання у будівлю школи, після чого виникла пожежа. На момент удару в укритті перебували понад 160 учнів і працівників закладу, за попередніми даними, ніхто з них не постраждав. Дрон пошкодив фасад навчального корпусу на рівні третього поверху, а на місці працюють рятувальники, поліцейські та вибухотехніки. За даними кореспондентки ТСН, бойова частина безпілотника впала всередині школи, але не здетонувала.

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