Повітря на Київщині різко погіршилося: де краще не гуляти і не відкривати вікна

Погіршення якості повітря

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У Вишгороді, Василькові та Обухові на Київщині зафіксували погіршення стану атмосферного повітря.

Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.

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Основним забруднювачем наразі є дрібнодисперсний пил. За тривалого впливу він може спричиняти дискомфорт під час дихання, особливо у людей старшого віку, дітей та тих, хто чутливий до подразнення дихальних шляхів.

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У КОВА радять жителям постраждалих міст за можливості тримати вікна зачиненими, менше перебувати на відкритому повітрі та пити достатньо води. Якщо вдома є очищувач повітря, його рекомендують увімкнути на максимальний режим.

В інших населених пунктах Київської області перевищення допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин у повітрі не зафіксували.

Також у КОВА зазначили, що рівень гамма-випромінювання на Київщині відповідає природному фону.

Моніторинг якості атмосферного повітря в області проводять на 15 пунктах спостереження, зокрема у Броварах, Борисполі, Переяславі, Вишгороді, Боярці, Обухові, Кагарлику, Богуславі, Узині, Василькові, Ірпені та Вишневому, а також у селищах Іванків і Велика Димерка та селі Підгірці Обухівського району.

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Як російські удари забруднюють повітря

Раніше ми писали, що масштабні пожежі після російських атак стають одним із головних джерел забруднення довкілля. Під час горіння в атмосферу потрапляють токсичні речовини, сажа та дрібнодисперсний пил.

Саме найдрібніші частинки становлять значну небезпеку. За словами пульмонологині Світлани Гук, вони можуть проникати у віддалені ділянки бронхів, альвеоли та навіть потрапляти у кров. За тривалого впливу такого пилу зростають ризики проблем із дихальною та серцево-судинною системами.

Після обстрілів фахівці також досліджують ґрунт на нафтопродукти та важкі метали — свинець, кадмій, мідь і цинк. Бойовий медик Руслан Мелешко, який відбирав проби на місцях бойових дій, зазначав, що особливо сильне забруднення фіксують там, де горіла військова техніка. З часом частина цих речовин може потрапляти у ґрунтові води.

Лікарі попереджають і про можливі довгострокові наслідки такого впливу. Онколог Олексій Ковальов звертав увагу на досвід країн, де тривали інтенсивні війни, і наголошував на необхідності стежити за здоров’ям населення упродовж наступних років.

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Під час задимлення фахівці радять зачиняти вікна, менше перебувати надворі, робити вологе прибирання та стежити за показниками якості повітря. Поблизу сильного задимлення також рекомендують використовувати респіратор, здатний затримувати дрібнодисперсний пил.

Наслідки атаки на Київ і область

За даними Київської ОВА, протягом останньої доби внаслідок російських атак на Київщині постраждали шестеро людей. Загалом пошкоджено 42 об’єкти у шести районах області, переважно приватні будинки, автомобілі, господарські споруди та об’єкти інфраструктури.

Найбільше руйнувань зафіксували в Обухівському районі — там пошкоджено 24 об’єкти. Також наслідки атак зафіксували у Броварському, Бучанському, Білоцерківському, Фастівському та Бориспільському районах. На місцях працюють екстрені служби.

У Києві 1 жовтня російський дрон типу «Шахед» влучив в огорожу біля проїзної частини Південного мосту в момент, коли ним рухався потяг метро. Пасажири повідомляли про вибух, спалах і задимлення у вагоні, вибуховою хвилею вибило вікна. За попередніми даними, постраждалих не було.

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