Чи треба промивати рис перед приготуванням: професійні кухарі дали остаточну відповідь

Чи треба промивати рис / © Фото з відкритих джерел

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Промивати рис перед варінням чи одразу висипати його в каструлю — питання, через яке роками сперечаються навіть досвідчені господині. Але професійні кухарі пояснюють: універсального правила немає. Багато залежить від сорту рису та від того, якою має бути готова страва. Зокрема, експерти видання The Kitchn рекомендують промивати рис перед приготуванням, хоча для деяких страв це не потрібно.

Навіщо промивати рис перед варінням

Під час шліфування зерна труться одне об одне, через що на їхній поверхні залишається частина крохмалю. Саме він під час варіння переходить у воду і може зробити рис більш клейким.

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Тому якщо потрібно отримати розсипчастий рис, зерна краще промити. Особливо це стосується басматі та інших довгозернистих сортів, які треба промивати, щоб змити надлишок поверхневого крохмалю.

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Правильний спосіб простий: насипте рис у миску, залийте холодною водою, обережно перемішайте рукою і злийте воду. Повторіть процедуру 3 рази, поки вона не стане значно прозорішою. Потім відкиньте рис на сито.

Коли рис краще не промивати

Є важливий виняток — страви, у яких крохмаль необхідний для правильної консистенції.

Ризото, рисовий пудинг і деякі види паельї готують так, щоб рис віддав частину крохмалю рідині. Саме завдяки цьому страва набуває характерної кремової текстури. Тому такий рис зазвичай не промивають. Професійні кухарі також радять не мити короткозернистий рис, призначений для різотто, паельї та рисового пудингу.

Є ще один нюанс: промивання не є надійним способом позбутися миш’яку в рисі. За даними Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA), звичайне промивання має лише незначний вплив на вміст неорганічного миш’яку, а для збагаченого білого рису воно може вимивати частину доданих заліза, фолієвої кислоти та вітамінів групи B.

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