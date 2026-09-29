Маленька, дешева, смачна і дуже корисна: ця недооцінена риба в рази краща за червону

Яка недорога риба корисніша за червону / © Unsplash

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Коли йдеться про корисну рибу, найчастіше згадують лосось, сьомгу або форель. Однак є значно доступніший варіант, який теж може стати цінним джерелом поживних речовин. Це хамса — невелика морська риба, яку також називають європейським анчоусом. Вона коштує набагато дешевше за червону рибу, швидко готується і містить повноцінний білок, омега-3 жирні кислоти, вітамін D, вітамін B12 та селен. Саме тому хамса може бути гарним варіантом для тих, хто хоче частіше їсти корисну рибу без великих витрат.

Чим корисна хамса

Головна перевага хамси — її поживність. Як і інша жирна морська риба, вона містить омега-3, які потрібні організму для нормальної роботи серцево-судинної системи та мозку.

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Хамса також забезпечує організм білком, необхідним для підтримання м’язової тканини. У ній є вітамін B12, який бере участь у кровотворенні та роботі нервової системи, а також селен — мікроелемент із важливою роллю в антиоксидантному захисті.

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Ще один плюс — невеликі розміри риби. У дрібної риби зазвичай коротший життєвий цикл, тому вона перебуває на нижчих рівнях морського харчового ланцюга.

Як смачно приготувати хамсу

Свіжу або розморожену хамсу можна не лише смажити. Спробуйте запекти її в духовці — так риба виходить ароматною і не потребує великої кількості жиру.

Для цього 500 г хамси очистіть, видаліть голови та нутрощі, промийте й обсушіть. Додайте трохи солі, чорного перцю, паприки та лимонного соку. Викладіть рибу у форму, зверху покладіть кільця цибулі й кілька часточок лимона. Запікайте приблизно 15-20 хвилин за температури 190-200 °C.

Ще один простий варіант — замаринувати хамсу в лимонному соку з цибулею, зеленню та невеликою кількістю оливкової олії, а потім запекти.

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Хамса чи червона риба: що вибрати

Поживна цінність залежить від конкретного виду риби, її жирності та способу приготування. Але за співвідношенням ціни, поживності та доступності хамса справді заслуговує на увагу.

Водночас із солоною та маринованою хамсою варто не переборщувати, оскільки такі продукти можуть містити багато солі. Для регулярного харчування краще вибирати свіжу або заморожену рибу та готувати її самостійно.

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