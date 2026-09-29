Домашня варена ковбаса: простий рецепт

Домашня варена ковбаса tiktok.com/@romayemets

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Домашня ковбаса може здаватися складною стравою, проте насправді головний секрет — правильно підготувати м’ясо та не дати йому перегрітися під час приготування. За рецептом фудблогера Романа Ємця, ковбасу можна зробити зі свинини чи курки, за допомогою звичайного рукава для запікання, духовки чи каструлі.

Інгредієнти мʼясо (свинина чи курка) 1 кг звичайна сіль 9 г нітритна сіль 9 г мелений коріандр 2 ч. л мускатний горіх 1 ч. л суміші меленого перцю 1 ч. л сухий часник 1 ч. л холодна вода 250 г

Для свинячої ковбаси блогер радить брати м’ясо з приблизно 15–20% жиру, наприклад лопатку. М’ясо після забою бажано витримати у холодильнику 2–3 доби.

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Домашня варена ковбаса tiktok.com/@romayemets

Пригоування

Наріжте м’ясо невеликими кубиками, викладіть тонким шаром і покладіть у морозилку приблизно на годину. Холод потрібен для того, щоб м’ясо під час подрібнення не перегрівалося, а готова ковбаса мала однорідну та соковиту текстуру. Воду також охолодіть у морозильній камері близько 30 хв. Додайте до м’яса сіль, нітритну сіль і спеції. Подрібніть усе у блендері, поступово вливаючи холодну воду. Інший варіант — 2-3 рази пропустити м’ясо через м’ясорубку, щоразу його охолоджувати близько 30 хв. Готова маса має стати однорідною, гладкою та трохи тягучою. Це означає, що м’ясні білки добре зв’язалися та утримуватимуть вологу. Рукав для запікання розріжте, злегка змочіть його холодною водою та викладіть фарш. Сформуйте щільний рулет без повітряних кишень і зав’яжіть кінці кулінарним шпагатом. Залиште ковбасу за кімнатної температури на 1,5–2 години. За можливості контролюйте температуру термометром, адже усередині фаршу вона має піднятися приблизно до 17–20°C.

Способи приготування

У духовці

Спочатку готуйте ковбасу за 50°C приблизно 1,5–2 години. Потім підвищте температуру до 80°C і доведіть ковбасу до 70–72°C усередині.

У каструлі

Покладіть ковбасу у воду кімнатної температури, повністю її накрийте та поступово нагрівайте воду до 80°C. Готуйте приблизно 2–2,5 години, контролюйте температуру всередині ковбаси.

Після приготування одразу занурте ковбасу в холодну воду з льодом, це допоможе швидко охолодити її та зберегти соковитість.

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Соковита текстура, насичений м’ясний смак і простий склад без зайвих сюрпризів, а для приготування достатньо звичайного рукава, духовки чи каструлі. Важливо лише дотримуватися температурного режиму та користуватися термометром для контролю готовності.

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