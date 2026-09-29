Маленькая, дешевая, вкусная и очень полезная: эта недооцененная рыба в разы лучше красной

Какая недорогая рыба полезнее красной / © Unsplash

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Когда речь идет о полезной рыбе, чаще всего вспоминают лосось, семгу или форель. Однако есть более доступный вариант, который тоже может стать ценным источником питательных веществ. Это хамса — небольшая морская рыба, которую также называют европейским анчоусом. Она стоит гораздо дешевле красной рыбы, быстро готовится и содержит полноценный белок, омега-3 жирные кислоты, витамин D, витамин B12 и селен. Поэтому хамса может быть хорошим вариантом для тех, кто хочет чаще есть полезную рыбу без больших затрат.

Чем полезна хамса

Главное преимущество хамсы — ее питательность. Как и другая жирная морская рыба, она содержит омега-3, которые требуются организму для нормальной работы сердечно-сосудистой системы и мозга.

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Хамса также снабжает организм белком, необходимым для поддержания мышечной ткани. В ней есть витамин B12, который участвует в кроветворении и работе нервной системы, а также селен — микроэлемент с важной ролью в антиоксидантной защите.

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Еще один плюс — небольшие размеры рыбы. У мелкой рыбы обычно более короткий жизненный цикл, поэтому она находится на более низких уровнях морской пищевой цепи.

Как вкусно приготовить хамсу

Свежую или размороженную хамсу можно не только жарить. Попробуйте запечь ее в духовке — так рыба получается ароматной и не нуждается в большом количестве жира.

Для этого 500 г хамсы очистите, удалите головы и внутренности, промойте и обсушите. Добавьте немного соли, черного перца, паприки и лимонного сока. Выложите рыбу в форму, сверху уложите кольца лука и несколько долек лимона. Запекайте около 15-20 минут при температуре 190-200 °C.

Еще один простой вариант — замариновать хамсу в лимонном соке с луком, зеленью и небольшим количеством оливкового масла, а затем запечь.

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Хамса или красная рыба: что выбрать

Питательная ценность зависит от конкретного вида рыбы, жирности и способа приготовления. Но по соотношению цены, питательности и доступности хамса действительно заслуживает внимания.

Вместе с соленой и маринованной хамсой следует не переборщивать, поскольку такие продукты могут содержать много соли. Для регулярного питания лучше выбирать свежую или замороженную рыбу и готовить ее самостоятельно.

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