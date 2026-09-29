Металлургия останавливается, у государства должен быть план для поддержки крупного бизнеса — Метинвест

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Об этом рассказал руководитель офиса генерального директора Группы Метинвест Александр Водовиз во время "Форума экономической устойчивости" Forbes Ukraine.

«Ситуация в металлургии катастрофическая. В сентябре была неделя, в течение которой Украина впервые за 100 лет не выплавила ни одной тонны стали. Разбиты абсолютно все заводы. Попадания были по несколько раз. Погибли многие люди. Сегодня мы остановлены», — сказал Водовиз.

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Он привел пример Запорожстали: чтобы запустить одну доменную печь после повреждений от российских атак, нужно минимум $50 млн. При этом стоимость самой печи оценивается примерно в $500 млн. В целом же потребности в восстановлении украинской металлургии измеряются уже миллиардами долларов.

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В настоящее время действующие государственные программы поддержки не соответствуют масштабу проблем крупной промышленности, говорит он: значительная часть инструментов рассчитана на малый и средний бизнес и предполагает значительно меньшие объемы финансирования, поэтому эти инструменты нужно менять. «Ситуация в экономике чрезвычайная. Нельзя жить в чрезвычайной ситуации и принимать традиционные решения», - подчеркнул он.

По его словам, решение о возобновлении производства сейчас зависит от трех ключевых факторов: интенсивности российских атак, блокады портов и условий доступа к рынку ЕС. Отдельное давление создают CBAM и сокращенные квоты на импорт украинской стали в Евросоюз. «Решение этих проблем даст ответ на то, мы прямо сейчас запускаемся или нет», — сказал Водовиз.

В то же время он подчеркнул, что крупный бизнес ожидает от государства не прямых дотаций, а понятного плана действий. «Мы не просим государство нас финансировать или давать гранты. Мы хотим работать на равных условиях. Например, у нас нет доступа к Ukraine Facility. Сегодня бизнесу важно, чтобы государство не создавало новых барьеров и не увеличивало налоговую нагрузку», — сказал он.

Главной проблемой, по словам Водовиза, остается отсутствие системной стратегии поддержки крупных промышленных компаний: в Метинвесте проанализировали около 15 государственных программ и инструментов финансирования, однако большинство из них не отвечают реальным потребностям крупного бизнеса.

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В частности, компания отправилась на программу «Точка опоры», которая компенсирует часть расходов на зарплаты во время простоя. Но общий бюджет этой программы составляет всего 1 млрд грн на всю страну, что для крупных промышленных работодателей недостаточно.

Для сравнения, по словам заместителя министра экономики и окружающей среды Дарии Марчак, в 2026 году на программы Минэкономики вместе с прежними программами Минагрополитики предусмотрено около 45 млрд. грн. В проекте бюджета на 2027 год заложено около 95 млрд грн, две трети из которых должен составить страховой фонд.

В то же время он положительно оценил запуск программ страхования военных рисков: по его словам, само появление такого механизма может снижать стоимость страхования и логистики. Но главный запрос отрасли остается неизменным: государству нужен отдельный план для крупной промышленности, учитывающий масштабы разрушений, потребность в восстановлении производства, дорогостоящей логистике и ограниченном доступе к внешним рынкам.

Напомним, за 2022-2025 годы Метинвест инвестировал в развитие предприятий 43,6 млрд грн и уплатил более 82,2 млрд грн налогов. Кроме того, с начала войны компания направила более 10 млрд. грн. на помощь Украине и ее гражданам, из которых 7,3 млрд. грн. — на нужды Сил обороны в рамках инициативы «Стальной Фронт». Предприятия компании также наладили производство продукции для фронта, в том числе средств защиты для военных и техники.

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