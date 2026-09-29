Мирный сценарий существует, но он болезненный: в Foreign Policy назвали условия для завершения войны

Война в Украине / © ТСН.ua

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Война России против Украины остается в «болюсной глухой точке», где ни одна из сторон не может навязать другой свою волю. В то же время обе страны несут значительные потери, а конфликт продолжает расширяться и привлекать все больше ресурсов и третьих сторон.

Такую оценку в своей колонке для Foreign Policy высказал профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен М. Уолт.

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По его словам, война демонстрирует классическую тенденцию к эскалации: стороны используют все более смертоносное оружие, расширяют цели и привлекают других участников непосредственно или косвенно.

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Уолт признал ошибки политиков и экспертов

Профессор подчеркнул, что анализировать войну следует со смирением, поскольку многочисленные политики и эксперты ошибались в своих прогнозах.

В частности, сам Уолт до полномасштабного вторжения не верил, что Владимир Путин отважится на него, поскольку считал такой шаг стратегической ошибкой для России.

В то же время, по его оценке, просчеты были и со стороны российского, американского и украинского руководства. Он отметил, что Путин ошибся в скором завершении войны, администрация Джо Байдена — об эффективности санкций, а украинское руководство — о последствиях контрнаступления 2023 года.

США не смогли стать эффективным посредником

По мнению Уолта, именно Соединенные Штаты теоретически имеют больше возможностей для посредничества между Киевом и Москвой. Он считает, что Вашингтон располагает экономическими и военными рычагами — от помощи Украине и поддержки ее восстановления до санкций против России и возможности влиять на военную помощь.

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Однако, утверждает профессор, США не использовали эти возможности в качестве единого комплексного механизма давления на обе стороны. Он считает, что Вашингтон поочередно занимал позицию на стороне Украины или России, но не смог одновременно подтолкнуть обе стороны к компромиссу.

Уолт критикует политику Байдена

Отдельно профессор подверг критике подход администрации Джо Байдена к Украине.

Уолт считает, что политика дальнейшего расширения НАТО и сближения Украины с Западом способствовала созданию условий, которые Москва воспринимала как угрозу. В то же время, он признал, что после начала полномасштабного вторжения США правильно сделали, поддержав Украину санкциями и военной помощью.

По его мнению, проблема заключалась не в самом стремлении Украины защитить себя и вернуть оккупированные территории, а в вопросе того, можно ли достичь таких целей с приемлемыми затратами и рисками.

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Трамп допустил противоположную ошибку

После возвращения Дональда Трампа в президентство США, по мнению Уолта, Вашингтон сместился в другую сторону — начал оказывать давление, прежде всего, на Киев, чтобы тот согласился на соглашение.

Профессор считает, что такой подход не создал достаточных стимулов для России прекратить войну. Он отдельно критикует дипломатические подходы спецпосланника Стива Виткоффа и Джареда Кушнера, считая их недостаточными для достижения устойчивого мирного соглашения.

Президент США Дональд Трамп / © Getty Images

Какой вариант завершения войны предлагает Уолт

По мнению профессора, США могли бы попытаться выступить настоящим посредником и одновременно использовать рычаги влияния на Киев и Москву.

В частности, Уолт предлагает восстановить американскую военную поддержку Украины, чтобы усилить ее позиции и помочь защититься от российских атак. В то же время, по его мнению, эта поддержка могла бы быть связана с готовностью Киева согласиться с менее максималистскими требованиями.

Среди возможных параметров будущего соглашения Уолт называет:

отказ от перспективы вступления Украины в НАТО;

возможность вступления Украины в Европейский Союз;

сохранение у Украины достаточных вооруженных сил для сдерживания будущей агрессии;

определение новой линии границы путем переговоров;

сохранение за Украиной возможности торговать, привлекать иностранные инвестиции и покупать оружие у других государств.

При этом профессор отмечает, что это лишь общий контур возможной договоренности, а не готовый мирный план.

Какая главная проблема, что война не заканчивается

Уолт особо отметил, что сам не доволен предложенным сценарием и не уверен в том, что его удастся реализовать.

В то же время он считает, что без появления эффективного посредника война может продолжаться, а Украина и Россия в конечном итоге несут еще большие потери.

По его мнению, главная проблема заключается в отсутствии механизма, который одновременно создал бы обе стороны достаточные стимулы для прекращения войны и позволил бы договориться об условиях, которые они могли бы принять.

Когда закончится война в Украине — последние прогнозы

Напомним, журналист Виталий Портников считает, что украинские атаки по Москве не заставят Путина прекратить войну. Он отметил, что окончание войны может состояться при условии, что у России не будет достаточно ресурсов и денег для ее продления.

Ведущая демографиня Элла Либанова выразила более оптимистичные прогнозы. Она считает, что война закончится в 2027 году и Украина сможет вернуть своих людей и территории.

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