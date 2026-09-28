Чому перед очима літають «мушки» і коли це може бути ознакою серйозної проблеми

Чому перед очима літають «мушки» / © Credits

Реклама

Маленькі чорні цятки, напівпрозорі ниточки або химерні павутинки, які повільно плавають у полі зору та вислизають щоразу, коли ви намагаєтеся на них подивитися, — надзвичайно поширене явище, яке може відбуватися із вашим зором. Що означає така картинка перед очима і коли варто сходити до офтальмолога?

Про це пише Egészség Kalauz.

Реклама

Темні цятки, нитки та «павутинка» перед очима: що відбувається з вашим зором, якщо ви бачите таке

У більшості випадків такі візуальні ефекти є природним наслідком вікових змін і не становлять прямої загрози. Утім, характер їхньої появи має вирішальне значення.

Реклама

Якщо кількість «мушок» раптово зросла, перед очима спалахують світлові блискавки, зір стрімко погіршується або виникає відчуття, ніби край ока затягує темна завіса, звернутися по медичну допомогу треба негайно. Така симптоматика сигналізує про відшарування сітківки або її розрив.

Попри те, що виникає стійке відчуття, ніби «мушки» літають перед обличчям, джерело проблеми розташоване всередині самого ока. Його внутрішній об’єм заповнює прозора гелеподібна речовина — скловидне тіло, яке складається з води, колагену та гіалуронової кислоти.

З віком, найчастіше після 50 років, його структура поступово змінюється: гель розріджується, а мікроскопічні волокна колагену злипаються у крихітні згустки. Те, що людина сприймає як тінь, є наслідком скупчення колагенових вузликів. Вона відкидається на сітківку — світлочутливу тканину в задній частині ока.

Особливо виразно такі об’єкти помітні під час погляду на світлі однотонні поверхні: білу стіну, аркуш паперу чи блакитне небо.

Реклама

Окрім тих, хто наближається до 50-річного віку, у групі ризику також люди з короткозорістю, ті, хто переніс травми чи операції на очах, а також пацієнти з діабетичною ретинопатією.

З часом у цих людей може відбутися відшарування скловидного тіла. Сам по собі цей процес не є катастрофічним, але якщо скловидне тіло надто сильно надриває сітківку, виникає її розрив. Після цього рідина потрапляє під сітківку та відшаровує її від інших тканин.

Без термінового втручання є високий ризик втратити зір.

Важливо звертати увагу й на інші супутні прояви, зокрема спалахи світла, які нагадують короткі блискавки або спалах фотоапарата. Вони виникають тоді, коли скловидне тіло фізично смикає або подразнює сітківку. Одночасна поява таких спалахів і нових «мушок», які пливуть, — це прямий сигнал тривоги.

Реклама

Крім усього, такі помутніння в очах можуть виникати через внутрішньоочні запалення — наприклад, заднього увеїту, крововиливів у скловидне тіло. Кров усередині ока з’являється через травми, судинні ураження або діабет.

Головна небезпека полягає в тому, що відшарування сітківки часто відбувається безболісно. Якщо у вас мутніє зір і ви бачите чорні цятки чи нитки, чекати, що це пройде, не можна. Потрібно звернутися до офтальмолога.

Якщо ж мушки існують роками, залишаються незмінними й не супроводжуються іншими порушеннями зору, спеціального лікування вони не потребують. Мозок із часом адаптується і просто перестає помічати ці тіні, а частина з них самостійно осідає нижче поля зору.

Ключовим маркером небезпеки завжди залишається динаміка. Стабільна павутинка, до якої ви вже звикли, не становить загрози, тоді як раптова поява десятків нових цяток — це привід негайно звернутися до фахівця.

Чи псують окуляри зір

Нагадаємо, популярна думка про те, що окуляри роблять очі «ледачими» або викликають залежність, є міфом. За словами офтальмологині Хізер Чіміно з Cleveland Clinic, правильно підібрані окуляри лише заломлюють світло для формування чіткого зображення та не впливають на будову ока чи швидкість погіршення зору.

Зміни в рецептах спричинені природним старінням організму, втратою еластичності кришталика та віковими захворюваннями. Ілюзія ж погіршення зору після зняття окулярів виникає через те, що мозок звикає до чіткої картинки, тому контраст із нескоригованим зором сприймається гостріше.

Використання застарілих або неправильно підібраних окулярів не шкодить структурі ока, але викликає перевтому, головний біль, розмитість і запаморочення, а до нових лінз мозок зазвичай адаптується за 1–2 тижні.

Для збереження здоров’я очей фахівці радять вчасно оновлювати рецепти, робити перерви під час роботи за екранами кожні 20 хвилин, користуватися захистом від синього світла, дотримуватися збалансованого харчування та негайно звертатися до офтальмолога у разі раптових змін зору.

Новини партнерів