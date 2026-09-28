- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 154
- Час на прочитання
- 1 хв
Наталка Денисенко показала підрослого сина від Федінчика й насмішила незвичним сюрпризом для нього
Синові зірки виповнюється дев’ять років. Свято припало на ранок після нічного обстрілу Києва.
Українська акторка Наталка Денисенко показала, як привітала свого сина Андрійка з дев’ятим днем народження після складного ранку в Києві 28 вересня.
Зіркова мама заздалегідь підготувалася до свята та замовила для хлопчика кульки й кумедні тістечка. Однак через нічні обстріли сюрприз відбувся не зовсім за планом. Попри це, Денисенко доклала максимум зусиль, аби подарувати синові святковий настрій перед школою.
«У мене сьогодні величезне свято! Синочку дев’ять років. Кульки спізнилися, бо зранку тривоги, але майже встигли до виходу в школу», — розповіла акторка.
На святкових кадрах Наталка в Instagram показала різнокольорові повітряні кульки та незвичні тістечка, які замовив сам іменинник. За словами артистки, Андрійко захотів десерт доволі незвичної кумедної форми.
«Дев’ять років. Я не вірю! Важкий ранок, але робила свято. Андрійко попросив тортики-какашки. Так люблю тебе, мій Андрійко! Як добре, що ти у мене є, мій хлопчику», — ніжно привітала сина Денисенко.
До слова, Андрій — син Наталки Денисенко та її колишнього чоловіка, актора Андрія Федінчика. Подружжя розлучилося 2024 року після понад восьми років шлюбу.
Нагадаємо, нещодавно Наталка Денисенко після «прильоту» біля дому заговорила про виїзд з України.