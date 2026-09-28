Наталка Денисенко показала підрослого сина від Федінчика й насмішила незвичним сюрпризом для нього

Наталка Денисенко з сином / © instagram.com/natalka_denisenko

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Українська акторка Наталка Денисенко показала, як привітала свого сина Андрійка з дев’ятим днем народження після складного ранку в Києві 28 вересня.

Зіркова мама заздалегідь підготувалася до свята та замовила для хлопчика кульки й кумедні тістечка. Однак через нічні обстріли сюрприз відбувся не зовсім за планом. Попри це, Денисенко доклала максимум зусиль, аби подарувати синові святковий настрій перед школою.

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«У мене сьогодні величезне свято! Синочку дев’ять років. Кульки спізнилися, бо зранку тривоги, але майже встигли до виходу в школу», — розповіла акторка.

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Наталка Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

На святкових кадрах Наталка в Instagram показала різнокольорові повітряні кульки та незвичні тістечка, які замовив сам іменинник. За словами артистки, Андрійко захотів десерт доволі незвичної кумедної форми.

«Дев’ять років. Я не вірю! Важкий ранок, але робила свято. Андрійко попросив тортики-какашки. Так люблю тебе, мій Андрійко! Як добре, що ти у мене є, мій хлопчику», — ніжно привітала сина Денисенко.

Син Наталки Денисенко / © instagram.com/natalka_denisenko

Наталка Денисенко з сином / © instagram.com/natalka_denisenko

До слова, Андрій — син Наталки Денисенко та її колишнього чоловіка, актора Андрія Федінчика. Подружжя розлучилося 2024 року після понад восьми років шлюбу.

Нагадаємо, нещодавно Наталка Денисенко після «прильоту» біля дому заговорила про виїзд з України.

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