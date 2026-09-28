Лілія Ребрик показала одразу трьох доньок на дачі та розповіла про кумедну знахідку

Лілія Ребрик з доньками / © instagram.com/liliia.rebrik

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Українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик показала осінні фото з трьома доньками, влаштувавши затишну сімейну фотосесію на дачі.

Кадрами з сімейного дня знаменитість поділилася у своїх соцмережах. На знімках Лілія позує разом із доньками. Для фотосету вони обрали світлі вбрання в одному стилі. Автором атмосферних кадрів став чоловік ведучої Андрій Дикий. А головними декораціями для знімань стала сама осіння дача.

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«Остання неділя вересня. Або як ми намагаємось не збожеволіти в цьому жаху», — написала Лілія Ребрик.

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Лілія Ребрик з доньками / © instagram.com/liliia.rebrik

Лілія Ребрик з доньками / © instagram.com/liliia.rebrik

Лілія Ребрик з доньками / © instagram.com/liliia.rebrik

Сімейна фотосесія вийшла далекою від постановного глянцевого знімання. Ребрик із доньками показали врожай груш, який зібрали на подвір’ї, а ще додали до кадрів домашній пиріг. Особливу увагу до частування виявила наймолодша донька телеведучої — дворічна Аделіна. Дівчинка охоче позувала поруч із мамою та старшими сестрами, додаючи кадрам ще більше домашньої атмосфери.

«"Дика сімейка" очима Андрія», — так Лілія підписала один із сімейних кадрів.

Лілія Ребрик з доньками / © instagram.com/liliia.rebrik

Лілія Ребрик з доньками / © instagram.com/liliia.rebrik

Лілія Ребрик з доньками / © instagram.com/liliia.rebrik

Не минулося й без маленької пригоди під час прогулянки подвір’ям. Як розповіла Ребрик у сторис, Адель самостійно знайшла гриб у дворі. Знахідка настільки потішила дівчинку, що, за словами мами, гарний настрій після цього був забезпечений на весь день.

Адель та гриб / © instagram.com/liliia.rebrik

Лілія Ребрик з доньками / © instagram.com/liliia.rebrik

Нагадаємо, нещодавно Лілія Ребрик замилувала рідкісними фото з чоловіком-хореографом, з яким 14 років у шлюбі.

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