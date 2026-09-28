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- Гламур
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Лілія Ребрик показала одразу трьох доньок на дачі та розповіла про кумедну знахідку
Акторка показала, як разом із доньками провела останню неділю вересня.
Українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик показала осінні фото з трьома доньками, влаштувавши затишну сімейну фотосесію на дачі.
Кадрами з сімейного дня знаменитість поділилася у своїх соцмережах. На знімках Лілія позує разом із доньками. Для фотосету вони обрали світлі вбрання в одному стилі. Автором атмосферних кадрів став чоловік ведучої Андрій Дикий. А головними декораціями для знімань стала сама осіння дача.
«Остання неділя вересня. Або як ми намагаємось не збожеволіти в цьому жаху», — написала Лілія Ребрик.
Сімейна фотосесія вийшла далекою від постановного глянцевого знімання. Ребрик із доньками показали врожай груш, який зібрали на подвір’ї, а ще додали до кадрів домашній пиріг. Особливу увагу до частування виявила наймолодша донька телеведучої — дворічна Аделіна. Дівчинка охоче позувала поруч із мамою та старшими сестрами, додаючи кадрам ще більше домашньої атмосфери.
«"Дика сімейка" очима Андрія», — так Лілія підписала один із сімейних кадрів.
Не минулося й без маленької пригоди під час прогулянки подвір’ям. Як розповіла Ребрик у сторис, Адель самостійно знайшла гриб у дворі. Знахідка настільки потішила дівчинку, що, за словами мами, гарний настрій після цього був забезпечений на весь день.
Нагадаємо, нещодавно Лілія Ребрик замилувала рідкісними фото з чоловіком-хореографом, з яким 14 років у шлюбі.