Росіяни атакували Дніпро: горить бізнес-центр (відео)

Рятувальники прибули на місце пожежі / © Дніпропетровська обласна державна адміністрація

Реклама

Сьогодні, 28 вересня, у Дніпрі прогриміли вибухи під час оголошеної повітряної тривоги.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

Реклама

«Ворог ударив по середмістю Дніпра. Зайнялася пожежа. Є постраждалі. Росіяни ударили по ній безпілотником», — зазначив він.

Реклама

За словами очевидців, у момент атаки всередині будівлі перебували люди. Рятувальні та екстрені служби працюють на місці, інформація про масштаб наслідків та кількість постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, у Харкові КАБ влучив у багатоповерхівку, поранивши 28 людей, серед них дев’ятеро дітей. Епіцентр вибуху припав на другий поверх будівлі, спричинивши суттєві руйнування другого, третього та четвертого поверхів.

Дата публікації 11:43, 28.09.26 Кількість переглядів 110 Ворог ударив по бізнес-центру в Дніпрі — відео

Новини партнерів

Новини партнерів