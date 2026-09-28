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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
915
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Росіяни атакували Дніпро: горить бізнес-центр (відео)

У Дніпрі внаслідок удару по будівлі спалахнула пожежа, всередині перебували люди.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Рятувальники прибули на місце пожежі

Рятувальники прибули на місце пожежі / © Дніпропетровська обласна державна адміністрація

Сьогодні, 28 вересня, у Дніпрі прогриміли вибухи під час оголошеної повітряної тривоги.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа.

«Ворог ударив по середмістю Дніпра. Зайнялася пожежа. Є постраждалі. Росіяни ударили по ній безпілотником», — зазначив він.

За словами очевидців, у момент атаки всередині будівлі перебували люди. Рятувальні та екстрені служби працюють на місці, інформація про масштаб наслідків та кількість постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, у Харкові КАБ влучив у багатоповерхівку, поранивши 28 людей, серед них дев’ятеро дітей. Епіцентр вибуху припав на другий поверх будівлі, спричинивши суттєві руйнування другого, третього та четвертого поверхів.

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