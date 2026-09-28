9 дітей постраждали після удару РФ по Харкову: КАБ влучив у багатоповерхівку

У Харкові КАБ вдарив у багатоповерхівку

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Упродовж усієї ночі та ранку російські війська завдають масованих ударів по Україні. Уночі сильно постраждав Харків. Унаслідок «прильоту» російського КАБа у Салтівському районі відомо вже про 28 поранених, серед яких дев’ятеро дітей.

Про наслідки атаки на Харків 28 вересня повідомив президент України Володимир Зеленський.

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9 дітей поранені після удару КАБом по Харкову

Серйозних руйнувань зазнала цивільна інфраструктура на Харківщині, де під обстрілами опинилися житлові масиви. Зокрема, прямісінько у Харкові ворожий боєприпас поцілив у багатоповерхівку в Салтівському районі.

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Епіцентр вибуху припав на другий поверх будівлі, спричинивши суттєві руйнування другого, третього та четвертого поверхів.

На місці влучання невпинно працюють рятувальники ДСНС, бригади швидкої допомоги та співробітники поліції.

«Станом на зараз відомо про десятки поранених. Лише внаслідок удару по Харкову постраждали 28 людей, серед них дев’ятеро дітей. На жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним і близьким. Дякую всім, хто не мовчить про те, що відбувається в Україні, і всім, хто готує конкретні пакети підтримки для нашої держави», — пише Зеленський.

Деталі щодо ситуації в обласному центрі уточнив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. За його словами, за останню добу у Харкові пошкоджено 5 багатоквартирних будинків, 15 автівок, цивільне підприємство, 6 приватних будинків, 4 господарчі споруди, магазин.

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Удар по Харкову 28 вересня: фото

© Олег Синєгубов

© Олег Синєгубов

Також повідомляється про поранених та загиблих в області — у с. Шестакове Старосалтівської громади загинув 67-річний чоловік, постраждали двоє людей старшого віку.

Росіяни вгатили КАБами по Харкову: багато поранених

Нагадаємо, у ніч проти 28 вересня російські війська завдали удару керованими авіабомбами по Харкову. За інформацією голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, ворожий удар припав на другий поверх багатоквартирного будинку, внаслідок чого повністю зруйновано другий та третій поверхи житлової будівлі.

Внаслідок атаки постраждали щонайменше 22 людини, серед яких восьмеро дітей. Двох хлопчиків віком 8 та 12 років госпіталізували, тоді як іншим дітям — дівчаткам 3, 7 і 15 років та хлопчикам 9, 10 і 10 років — медики надали допомогу на місці події.

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