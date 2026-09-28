Росія вдарила КАБами по Харкову: є постраждалі, пошкоджено житлові будинки

Робота сил ППО / © Associated Press

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Російські війська у ніч проти 28 вересня завдали удару керованими авіабомбами по двох районах Харкова.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

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Міський голова заявив про подвійний удар по Київському району міста.

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«Ворог завдав подвійного удару по Київському району міста. Наслідки уточнюємо», — написав Терехов.

За уточненою інформацією Ситуаційного центру, одне з влучань сталося біля багатоквартирних будинків у Салтівському районі. Деталі щодо наслідків атаки продовжують з’ясовувати.

Також він повідомив про перших постраждалих унаслідок ворожого обстрілу.

«У Салтівському районі є постраждалі внаслідок ворожого обстрілу — наразі двоє», — зазначив Терехов.

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За його словами, внаслідок обстрілу двох районів Харкова керованими авіабомбами пошкоджено кілька житлових будинків у Київському та Салтівському районах.

Раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська здійснили чергову повітряну атаку на Київ, унаслідок чого зафіксовано падіння уламків безпілотників в чотирьох районах столиці.

Ми раніше інформували, що росіяни опублікували відео ураження бізнес-центру «Інком» у Києві.

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