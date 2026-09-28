Світ наблизився до вирішального моменту: професор розкрив, що готує Путін на зиму

Путін / © Associated Press

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Російський диктатор Путін може спробувати використати зиму як вирішальний етап війни проти України.

Таку думку в етері Еспресо висловив професор стратегічних досліджень Університету Флориди, старший науковий співробітник Атлантичної ради у Вашингтоні Ендрю Міхта.

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За словами професора, адміністрація президента США Дональда Трампа нині зосереджена на досягненні двох основних цілей. Для Вашингтона важливо завершити війну з Іраном таким чином, щоб це не сприймалося як поразка Сполучених Штатів, а також реалізувати завдання, про які Трамп знову заявив під час виступу в ООН.

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Зокрема, йдеться про недопущення отримання Іраном ядерної зброї.

«Саме тому адміністрація докладає зусиль, зокрема через місію Віткоффа та Кушнера, які раніше відвідали Київ і Москву, щоб дати президенту можливість, як він сам каже, укласти угоду про припинення насильства в Україні та завершення війни», — заявив Міхта.

Водночас, за його словами, президент України Володимир Зеленський намагається напередодні зими заручитися максимально широкою міжнародною підтримкою.

Міхта також звернув увагу на розвиток російських засобів ураження. За його словами, Москва вдосконалює безпілотники, зокрема встановлюючи на них турбореактивні двигуни та збільшуючи дальність їхнього польоту.

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«Росіяни вдосконалили свої засоби ураження, особливо безпілотники, встановивши на них турбореактивні двигуни та збільшивши дальність польоту» — зазначив професор.

На думку Міхти, нинішні масштаби мобілізації в Росії та рівень її підготовки можуть свідчити про намір Путіна зробити зимовий період ключовим етапом війни.

«Тож усі ці зустрічі лише свідчать про те, наскільки небезпечнішою стає ситуація. І, можливо, ми наближаємося до вирішального моменту, коли стане зрозуміло, чого здатна досягти Росія, на що готові піти американці та наскільки далеко Китай готовий зайти в посередництві, якщо справа дійде до укладення угоди», — заявив він.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп не став підтверджувати, що погодився надати Україні дозвіл на виробництво ракет-перехоплювачів для систем Patriot.

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Ми раніше інформували, що Дональд Трамп назвав масштаб втрат у війні Росії проти України та закликав Зеленського і Путіна домовлятися.

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