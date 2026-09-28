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Ворог атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну зранку 28 вересня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу, півдня та півночі.
Реактивний БпЛА курсом на Житомир з півдня.
Вінниччина: реактивний БпЛА повз Вапнярку у напрямку Тиврова/Жмеринки.
Реактивні БпЛА з Черкащини у напрямку півдня Київщини.
Також моніторингові канали повідомляють про поодинокі БПЛА в інших областях України.
Раніше повідомлялося, що російські «Шахеди» вдарили по лікарні та підстанціях швидкої допомоги у Запоріжжі.
Ми раніше інформували, що у трьох районах Київської області через ранкову атаку ворожих безпілотників пошкоджено 11 цивільних об’єктів, на місцях працюють рятувальники та екстрені служби.