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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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48
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1 хв

Ворог атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Мапа тривог

Мапа тривог / © alerts.in.ua

Україну зранку 28 вересня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну зі сходу, півдня та півночі.

  • Реактивний БпЛА курсом на Житомир з півдня.

  • Вінниччина: реактивний БпЛА повз Вапнярку у напрямку Тиврова/Жмеринки.

  • Реактивні БпЛА з Черкащини у напрямку півдня Київщини.

Також моніторингові канали повідомляють про поодинокі БПЛА в інших областях України.

Раніше повідомлялося, що російські «Шахеди» вдарили по лікарні та підстанціях швидкої допомоги у Запоріжжі.

Ми раніше інформували, що у трьох районах Київської області через ранкову атаку ворожих безпілотників пошкоджено 11 цивільних об’єктів, на місцях працюють рятувальники та екстрені служби.

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