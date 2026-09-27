Зеленський розкрив, куди сьогодні поцілила Росія, та закликав застосувати "закон Ліндсі Грема"

Президент Володимир Зеленський

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Президент Володимир Зеленський заявив, що лише за 27 вересня російські ударні дрони пошкодили в Києві низку цивільних об’єктів. За його словами, серед них — два дитячі садочки, дві школи, житловий будинок, СТО, складські приміщення та об’єкти зв’язку.

Про це Зеленський повідомив у своєму зверненні.

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«Тільки за сьогодні і тільки в одному Києві російські реактивні дрони „перемогли“ два дитячі садочки й дві школи, звичайний житловий будинок, СТО, кілька складських приміщень і об’єктів зв’язку», — написав президент.

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Він також повідомив про загиблих і десятки постраждалих унаслідок атаки.

За словами Зеленського, загалом відучора Росія застосувала 277 ударних дронів різних типів, 155 із них — реактивні.

Серед пошкоджених об’єктів також будинок, який використовується як резиденція посла Саудівської Аравії. На Дніпропетровщині, за словами президента, пошкоджено спортивну школу, а на Сумщині — будівлю обласного будинку дитини.

Зеленський закликав застосувати «закон Ліндсі Грема»

Президент також пов’язав масовану атаку з дипломатичними сигналами Росії щодо можливої деескалації. Він заявив, що якби РФ справді готувалася до реальних кроків у цьому напрямку, нинішньої хвилі атак не було б.

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«Росія вміє давати такі обнадійливі дипломатичні сигнали, які просто хочуть чути у світі. Уміє давати такі сигнали, щоб відтермінувати жорсткі кроки світу у відповідь на війну», — зазначив Зеленський.

За його словами, США вже перебувають на етапі застосування санкційно-тарифного законопроєкту, який президент назвав «законом Ліндсі Грема». Зеленський закликав реалізувати його повністю.

«Треба цей закон реалізувати, і кожен у світі бачить, що Є ЗА ЩО його застосувати і Є ДЛЯ ЧОГО», — написав президент.

Він також повідомив про підготовку нових санкційних пакетів. Йдеться, зокрема, про обмеження проти фінансових ланцюгів, схем постачання компонентів та обладнання для виробництва російської зброї, а також конкретних підприємств і осіб.

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За словами Зеленського, особливу увагу планують приділити тим, хто задіяний у виробництві російської балістики. Президент заявив, що нові санкції мають запрацювати вже у жовтні.

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