ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
382
Час на прочитання
2 хв

Зеленський розкрив, куди сьогодні поцілила Росія, та закликав застосувати "закон Ліндсі Грема"

Загалом за майже дві доби Росія застосувала 277 ударних дронів різних типів, 155 із них — реактивні.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Зеленський розкрив, куди сьогодні поцілила Росія, та закликав застосувати "закон Ліндсі Грема"

Президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що лише за 27 вересня російські ударні дрони пошкодили в Києві низку цивільних об’єктів. За його словами, серед них — два дитячі садочки, дві школи, житловий будинок, СТО, складські приміщення та об’єкти зв’язку.

Про це Зеленський повідомив у своєму зверненні.

«Тільки за сьогодні і тільки в одному Києві російські реактивні дрони „перемогли“ два дитячі садочки й дві школи, звичайний житловий будинок, СТО, кілька складських приміщень і об’єктів зв’язку», — написав президент.

Він також повідомив про загиблих і десятки постраждалих унаслідок атаки.

За словами Зеленського, загалом відучора Росія застосувала 277 ударних дронів різних типів, 155 із них — реактивні.

Серед пошкоджених об’єктів також будинок, який використовується як резиденція посла Саудівської Аравії. На Дніпропетровщині, за словами президента, пошкоджено спортивну школу, а на Сумщині — будівлю обласного будинку дитини.

Зеленський закликав застосувати «закон Ліндсі Грема»

Президент також пов’язав масовану атаку з дипломатичними сигналами Росії щодо можливої деескалації. Він заявив, що якби РФ справді готувалася до реальних кроків у цьому напрямку, нинішньої хвилі атак не було б.

«Росія вміє давати такі обнадійливі дипломатичні сигнали, які просто хочуть чути у світі. Уміє давати такі сигнали, щоб відтермінувати жорсткі кроки світу у відповідь на війну», — зазначив Зеленський.

За його словами, США вже перебувають на етапі застосування санкційно-тарифного законопроєкту, який президент назвав «законом Ліндсі Грема». Зеленський закликав реалізувати його повністю.

«Треба цей закон реалізувати, і кожен у світі бачить, що Є ЗА ЩО його застосувати і Є ДЛЯ ЧОГО», — написав президент.

Він також повідомив про підготовку нових санкційних пакетів. Йдеться, зокрема, про обмеження проти фінансових ланцюгів, схем постачання компонентів та обладнання для виробництва російської зброї, а також конкретних підприємств і осіб.

За словами Зеленського, особливу увагу планують приділити тим, хто задіяний у виробництві російської балістики. Президент заявив, що нові санкції мають запрацювати вже у жовтні.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie