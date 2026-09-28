Продукти в Україні можуть різко подорожчати: міністр розкрив тривожний сценарій

Ціни на продукти

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Через зміни у логістичних ланцюгах і додаткові витрати бізнесу базовий продуктовий кошик в Україні може зрости в ціні приблизно на 3%.

Про це в етері Новини.LIVE розповів міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

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За його словами, перебудова звичних маршрутів постачання та перехід ритейлерів на використання невеликих складів можуть позначитися на кінцевій вартості товарів.

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Водночас, як зазначив Висоцький, найбільше занепокоєння щодо можливого здорожчання продуктів викликає ситуація в енергетичному секторі.

У разі можливих блекаутів бізнесу доведеться використовувати генератори, а пов’язані з цим витрати можуть закладатися у ціну продукції. Цьогоріч цей фактор може мати ще більший вплив через значно вищу світову вартість дизельного пального.

«Тоді вартість дизеля була на 40, 50, 60% меншою. Тому цей фактор теж може вплинути», — заявив міністр.

Раніше повідомлялося, що українцям на зиму рекомендують придбати гречку, рис, вівсянку, пшоно та інші види. Стануть у пригоді макарони, борошно, олія, сіль і цукор.

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Ми раніше інформували, що до кінця осені в Україні очікується різна динаміка цін на продукти. Найбільше можуть здорожчають тепличні овочі та молочні продукти.

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