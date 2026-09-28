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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
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Продукти в Україні можуть різко подорожчати: міністр розкрив тривожний сценарій

Додатковим чинником ризику залишається нестабільність енергетичного сектору.

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Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Ціни на продукти

Ціни на продукти

Через зміни у логістичних ланцюгах і додаткові витрати бізнесу базовий продуктовий кошик в Україні може зрости в ціні приблизно на 3%.

Про це в етері Новини.LIVE розповів міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

За його словами, перебудова звичних маршрутів постачання та перехід ритейлерів на використання невеликих складів можуть позначитися на кінцевій вартості товарів.

Водночас, як зазначив Висоцький, найбільше занепокоєння щодо можливого здорожчання продуктів викликає ситуація в енергетичному секторі.

У разі можливих блекаутів бізнесу доведеться використовувати генератори, а пов’язані з цим витрати можуть закладатися у ціну продукції. Цьогоріч цей фактор може мати ще більший вплив через значно вищу світову вартість дизельного пального.

«Тоді вартість дизеля була на 40, 50, 60% меншою. Тому цей фактор теж може вплинути», — заявив міністр.

Раніше повідомлялося, що українцям на зиму рекомендують придбати гречку, рис, вівсянку, пшоно та інші види. Стануть у пригоді макарони, борошно, олія, сіль і цукор.

Ми раніше інформували, що до кінця осені в Україні очікується різна динаміка цін на продукти. Найбільше можуть здорожчають тепличні овочі та молочні продукти.

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