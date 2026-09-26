Топ продуктів, що знижують ризик раку

Включення броколі до раціону може знизити ризик раку товстої кишки на 17%

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Деякі звичні продукти можуть не тільки забезпечувати організм необхідними поживними речовинами, а й сприяти зниженню ризику розвитку онкологічних захворювань.

Про це повідомляє Womans World.

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За словами лікаря-дієтолога Фурмана, існує низка продуктів, які особливо корисно включати до щоденного раціону завдяки їх захисним властивостям.

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Численні наукові дослідження показують, що регулярне вживання такої їжі пов’язане з нижчою ймовірністю розвитку окремих видів раку і може позитивно впливати на тривалість життя людей з онкологічними захворюваннями.

Хрестоцвітні овочі

Одне з перших місць у списку займають зелені хрестоцвітні овочі — броколі, білокачанна капуста, кейл та рукола.

Їх головною особливістю вважається високий вміст сульфорафану — природної сполуки, яка активує захисні механізми клітин та допомагає організму ефективніше позбавлятися потенційно небезпечних речовин. Саме тому хрестоцвітні овочі часто називають одними з найкорисніших компонентів здорового раціону.

Бобові

Квасоля, сочевиця та горох є цінними джерелами клітковини, яка відіграє важливу роль у підтримці здоров’я кишківника та нормальній роботі імунної системи.

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Під час перетравлення клітковини кишкові бактерії виробляють бутират — коротколанцюжкову жирну кислоту, яка, згідно з дослідженнями, здатна уповільнювати ріст деяких ракових клітин та запускати процеси їхньої природної загибелі.

Цибуля та часник

Різні види цибулі, а також часник містять сірковмісні сполуки та кверцетин — речовини з вираженими антиоксидантними властивостями.

За даними досліджень, регулярне вживання цих продуктів може бути пов’язане зі зниженням ризику деяких видів онкологічних захворювань. Зокрема, вчені відзначали нижчу частоту раку яєчників та стравоходу серед людей, які часто включали цибулю та часник у свій раціон.

Гриби

Ще однією групою продуктів, на яку звертають увагу фахівці, є їстівні гриби.

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Дослідження показують, що біологічно активні речовини, що містяться в них, здатні перешкоджати росту атипових клітин і впливати на процеси утворення нових кровоносних судин, необхідних для харчування пухлини.

Ягоди

Чорниця, ожина, темний виноград, а також вишня, гранат і цитрусові багаті на антиоксиданти, поліфеноли та інші рослинні сполуки, включаючи ресвератрол.

Ці речовини допомагають зменшувати запальні в організмі. Оскільки хронічне запалення сприймається як із чинників ризику багатьох захворювань, регулярне вживання ягід вважається корисною частиною профілактичного харчування.

Горіхи та насіння

Завершують список горіхи та насіння, багаті на лігнани — природні рослинні сполуки, які можуть відігравати роль у зниженні ризику гормонозалежних видів раку

Лікар Фурман рекомендує включати в раціон волоські горіхи, мигдаль, насіння льону та чіа. За даними окремих досліджень, щоденне вживання 50-60 г волоських горіхів протягом двох тижнів супроводжувалося сприятливими змінами в тканинах, пов’язаних з раком молочної залози.

Водночас фахівці нагадують, що жоден продукт сам по собі не здатний запобігти або вилікувати онкологічне захворювання. Найбільшу користь приносить різноманітне та збалансоване харчування у поєднанні зі здоровим способом життя та регулярними профілактичними обстеженнями.

Нагадаємо, дослідники вивчали рідкісну мутацію T790M в гені EGFR. Виявилося, що люди з цією мутацією мали приблизно в 25 разів більший ризик розвитку раку легенів порівняно з тими, хто не мав цієї мутації — незалежно від того, курили вони чи ні.

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