«200 гривень на тиждень»: блогер показав, чим харчувався 7 днів і скільки ваги втратив

Чи можна прожити на 200 грн тиждень

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Український блогер Сергій Яцкоборовський на власному досвіді вирішив з’ясувати, скільки часу можна прожити, маючи в кишені лише дві сотні гривень на харчування. Він зміг придбати продукти так, аби йому вистачило на 7 днів, але під кінець челенджу меню стало максимально бідним, а сам чоловік навіть втратив вагу.

Результатами експерименту блогер поділився з підписниками.

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Чи можна тиждень харчуватися на 200 гривень: результат експерименту блогера

Головною метою експерименту було зібрати найвигідніший кошик і розтягнути його на якомога триваліший термін. Аби заощадити кожну копійку, Сергій моніторив ціни та робив закупи одразу в кількох торговельних мережах.

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Першою зупинкою став «Екомаркет». Там блогер узяв на вагу базовий набір: борошно, ячну, пшеничну й гречану крупи, горох, макарони, рис, а також овочі — картоплю, цибулю, моркву та капусту. Для додаткової економії він відмовився від пакетів, а замість них використав одноразові рукавички. Ця частина закупівлі обійшлася йому в 89,37 грн.

Далі почалося справжнє «полювання» на яйця. Оббігавши кілька мереж і зіткнувшись зі здорожчанням, блогер знайшов найвигідніший варіант по 4,69 грн за штуку. На залишок бюджету йому вдалося здобути справжній гастрономічний «скарб» — упаковку майонезу за 14,30 грн, а також заморожений рибний фарш білих сортів за 49 грн.

Підсумковий челендж-кошик за 199,56 грн:

Ячка, пшеничка, гречка, рис, горох, вермішель, борошно.

Картопля, морква, цибуля, капуста.

Інше: 10 яєць, 500 г рибного фаршу, майонез.

Каркасом щоденного раціону стали бюджетні крупи та овочеві страви. Протягом тижня чоловік їв пшеничну й ячну каші, капустяно-морквяні салати, смажив картоплю, варив макарони з яйцем, готував гороховий суп-пюре та пік прості коржики лише з борошна й води.

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З рибного фаршу та рису йому вдалося зварити плов, а для присмаку до окремих страв він додавав майонез.

Зрештою, продуктового запасу вистачило рівно на 7 днів. Втім, на фініші експерименту асортимент страв критично збіднів, а самі прийоми їжі втратили поживність.

Наприклад, в один із останніх днів блогеру довелося кришити салат лише з качана капусти, який залишився.

Сам Сергій підкреслив, що його досвід — лише розважально-дослідницький челендж, і закликав глядачів у жодному разі не змінювати свій щоденний раціон на подібну жорстку дієту.

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У коментарях під відео глядачі активно ділилися власними лайфхаками економії. Дописувачі радили закуповуватися на базарних ятках із можливістю торгуватися, замінити рибу на субпродукти чи кісткові набори для наваристих супів, а також їсти більше картоплі й буряку.

Наслідки випробування блогер зафіксував на вагах: за сім днів такого жорсткого обмеження в їжі він схуд на 1,7 кг.

Який дешевий сік знижує тиск

Нагадаємо, регулярне вживання дешевого бурякового соку може позитивно впливати на стан кровоносних судин, допомагати контролювати артеріальний тиск і зменшувати його систолічний (верхній) показник у людей із гіпертонією.

Основна користь напою зумовлена високим вмістом природних нітратів, які в організмі беруть участь в утворенні оксиду азоту. Ця речовина допомагає судинам розслаблятися та підтримувати нормальний кровообіг, що безпосередньо покращує показники тиску.

Крім того, буряковий сік багатий на антиоксиданти та калій. Калій сприяє виведенню надлишку натрію з організму, що також є важливим чинником для підтримання тиску в здоровому діапазоні.

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