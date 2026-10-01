Ешлін Гарріс та Софія Буш / © Associated Press

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Американська акторка Софія Буш, яка грала у серіалах «Школа виживання» та «Поліція Чикаго», одружилась зі своєю партнеркою, зіркою футболу Ешлін Гарріс.

Пара уклала шлюб ще влітку 2025 року, однак лише зараз наважилась про це розповісти. Закохані в інтерв’ю Vogue зізнались, що вони організували камерну церемонію в північній частині штату Нью-Йорк. Особливий день із ними розділили діти Ешлін Гарріс — Слоун та Оушен.

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Парочка зізнається, що неабияк насолодилась закритим форматом весілля. Вони чудово провели час із дітьми, а вечір закінчився смаженням зефіру на вогнищі.

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Софія Буш та Ешлін Гарріс / © Associated Press

«Це було так дорогоцінно, і жодного тиску. Я ніколи цього не забуду, і мені здається, що весільні дні іноді не такі», — ділилась Софія Буш.

Після святкування весілля акторка та футболістка вирушили у своєрідний медовий місяць. Парочка подорожувала країною та навідувалась до рідних, аби особисто розсекретити їм важливу новину. Лише коли про їхнє одруження дізнались близькі, вони оголосили про це публічно.

Ешлін Гарріс та Софія Буш / © Associated Press

Зазначимо, вперше про роман Софії Буш та Ешлін Гарріс заговорили у жовтні 2023 року. Лише у квітні 2024-го акторка здійснила камінгаут та підтвердила стосунки з футболісткою.

Нагадаємо, нещодавно голлівудський актор Джим Керрі розсекретив, що таємно одружився з відомою акторкою. Пропонуємо дізнатися, яким було їхнє весілля та коли воно взагалі відбулося.

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