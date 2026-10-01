64-річний Джим Керрі таємно одружився з відомою акторкою: яким було їхнє весілля і коли це сталося

Джим Керрі / © Associated Press

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Голлівудський актор та комік Джим Керрі таємно одружився.

Артист не з тих, хто активно ділиться подробицями особистого життя. Однак виявилося, що йому однозначно є що розповісти. 64-річний Джим Керрі таємно одружився, про що повідомляє видання People з посиланням на представників знаменитості.

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Дружиною зірки Голлівуду стала відома акторка та художниця Мін А. Повідомляється, що пара уклала шлюб через сім місяців після їхнього дебюту на «червоному хіднику», що сталося у лютому цього року. Відповідно, таємна церемонія відбулась у вересні. Закохані вже й відгуляли весілля, але подробиці святкування не розголошуються.

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Джим Керрі, а праворуч від нього його дружина (у сукні з відкритими плечима) / © Getty Images

Скільки саме Джим Керрі та Мін А перебувають у стосунках — достеменно невідомо. Вперше про їхній роман заговорили у лютому 2022 року. Тоді парочку заскочили за романтичною прогулянкою у Лос-Анджелесі. Джим Керрі представив свою обраницю публіці лиш у лютому 2026 року. Сталося це на церемонії вручення французької кінопремії «Сезар». Тоді закохані не соромились демонструвати своїх почуттів одне до одного, а актор взагалі просто зі сцени зізнався обраниці в коханні.

Зазначимо, для Джима Керрі цей шлюб став третім. Від 1987-го до 1995 року він був одружений із акторкою Меліссою Вомер, яка народила йому доньку Джейн. Другою дружиною зірки Голлівуду стала Лорен Голлі. Пара прожила в шлюбі лише рік — від 1996-го до 1997 року.

Нагадаємо, цьогоріч довкола Джима Керрі розгорілась теорія змови, що його нібито підмінили клоном. Коспірологи про це заговорили після його появи на премії «Сезар», де їм здалось, що актор поводиться не так, як зазвичай. На тлі цього редакція сайту ТСН.ua вирішила зібрати шалені теорії змов про підміну зірок.

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