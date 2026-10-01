Росія хоче розігнати “Герань-2” до 700 кілометрів на годину: експерт пояснив ціль ворога

Російські дрони / © MIL.IN.UA

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Росія намагається збільшити швидкість нових версій реактивного безпілотника «Герань-5», змінюючи його конструкцію. Зокрема, двигун, який у попередніх варіантах встановлювали над фюзеляжем, тепер інтегрують усередину задньої частини корпусу.

Про це розповів авіаційний експерт Анатолій Храпчинський.

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За словами авіаційного експерта та військового фахівця Костянтина Храпчинського, така зміна може бути пов’язана зі спробою підвищити швидкість дрона до понад 600 км/год.

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«Двигун на пілоні працює як аеродинамічне гальмо», — пояснює Храпчинський.

На його думку, зовнішнє розміщення двигуна створює додатковий опір і може ускладнювати збільшення швидкості. Крім того, винесена над корпусом силова установка впливає на балансування апарата, через що системі керування доводиться постійно компенсувати відповідний момент.

Інтеграція двигуна у фюзеляж, своєю чергою, дає змогу зменшити частину аеродинамічного опору та краще узгодити лінію тяги з поздовжньою віссю безпілотника.

«Інтеграція двигуна в контур фюзеляжу прибирає опір пілона та стабілізує керма в нейтралі», — зазначає експерт.

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Втім, таке компонування має і недоліки. Внутрішній відсік для двигуна, повітряні канали та системи теплозахисту займають простір, який можна було б використати для пального. Це потенційно може зменшувати дальність польоту.

Окремою проблемою є висока температура роботи реактивного двигуна. Для його встановлення всередині композитного корпусу потрібні додаткові елементи термозахисту, що ускладнює конструкцію та виробництво.

«За спробу додати швидкості конструктори розплачуються дальністю», — вважає Храпчинський.

На думку експерта, одна з причин, через яку РФ може поспішати зі збільшенням швидкості «Герані-5», — розвиток українських дронів-перехоплювачів. Такі системи вже використовують для боротьби з реактивними безпілотниками.

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«Перші успішні застосування показали, що цілі в діапазоні 400–450 км/год можна діставати в задню півсферу», — говорить Храпчинський.

Він припускає, що російські конструктори намагаються вийти у швидкісну нішу 700–800 км/год, щоб ускладнити роботу дронів-перехоплювачів.

Водночас збільшення швидкості потребує складніших технічних рішень і може вплинути на дальність, вартість та масштабованість виробництва.

«Мета ворога проста — вивести „Герань-5“ із зони ураження дешевих дронів-перехоплювачів», — підсумовує Храпчинський.

Нагадаємо, розвідка України повідомила про нову модифікацію російського «Герань-2» серії «Е», яка поєднує ударну функцію та можливість уражати повітряні цілі. За даними ГУР, дрон оснащують ПЗРК «Верба», водночас він зберігає власну бойову частину. Модифікація передбачає ручне керування в реальному часі та використовує китайську камеру й модем. ГУР також виявило в безпілотнику компоненти іноземного виробництва, зокрема японський інерціальний модуль та електроніку з різних країн.

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