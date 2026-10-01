Критична вага і ризик для серця: розвідка Сеула оцінила стан Кім Чен Ина

Кім Чен Ин / © Associated Press

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Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин важить понад 140 кг і, за оцінкою південнокорейської розвідки, має «крайній ступінь ожиріння». Водночас наразі у нього нібито не спостерігають явних проблем із фізичною активністю.

Про це заявив депутат Південної Кореї Юн Кун Ён, посилаючись на останню оцінку розвідувальної служби Сеула, пише AFP.

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«Стан здоров’я Кім Чен Ина класифікується як крайній ступінь ожиріння, його вага перевищує 140 кілограмів», — сказав політик.

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За його словами, через вагу Кім Чен Ин перебуває у групі підвищеного ризику серцево-судинних захворювань. Водночас розвідка не зафіксувала ознак, що він має проблеми з пересуванням або фізичними навантаженнями, зокрема під час підйому сходами.

Юн також заявив, що, за наявною у Сеула інформацією, медична команда північнокорейського лідера уважно стежить за його станом.

Стан здоров’я Кім Чен Ина давно привертає увагу

Чутки про здоров’я керівника КНДР особливо посилилися 2020 року, коли він пропустив урочистості з нагоди дня народження свого діда Кім Ір Сена та приблизно на 20 днів зник із публічного простору.

Тоді з’являлися різні припущення щодо можливого захворювання чи операції, однак достовірного підтвердження їм не було.

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Батько Кім Чен Ина — Кім Чен Ір — та його дід Кім Ір Сен також мали проблеми із зайвою вагою і багато курили. Обидва померли від серцевих нападів.

Улюблені делікатеси Кім Чен Ина

Про харчові звички лідера КНДР раніше розповідав Пол Смарт, шеф-кухар готелю Metropole у Ханої, який працював із особистими кухарями Кім Чен Ина під час саміту КНДР і США 2019 року.

За його словами, північнокорейський лідер любить дорогі та вишукані продукти.

«Йому подобається ікра, лобстер, справді вишукана їжа. Фуа-гра — він дуже любить балувати себе», — розповідав Смарт.

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На цьому тлі ситуація в самій Північній Кореї залишається складною: країна перебуває під численними міжнародними санкціями, а ООН неодноразово називала нестачу продовольства однією з ключових гуманітарних проблем КНДР.

КНДР поглиблює військову співпрацю з Росією

Кім Чен Ин нещодавно заявив, що Північна Корея й надалі поглиблюватиме відносини з Росією та продовжить підтримувати Москву на тлі війни проти України.

За даними BBC, КНДР може знову збільшити військову присутність на боці Росії. Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що Москва може розгорнути до 50 тисяч північнокорейських військовослужбовців.

Українська розвідка також повідомляла про новий контингент КНДР чисельністю близько 8,5 тисячі осіб у Росії. До нього, за даними ГУР, входять інженерні підрозділи, сапери та оператори безпілотників.

Основна частина цих сил перебуває в Курській області. У ГУР зазначали, що північнокорейських операторів дронів можуть залучати до розвідки та ударів по цілях в Україні.

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