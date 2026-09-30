Поки українці в укриттях, країна втрачає десятки мільйонів: скільки "коштує" година тривоги — The Guardian

Кияни ховаються у метро під час обстрілів / © Дмитро Лубінець

Реклама

Повітряні тривоги через загрозу ракетних ударів коштують українській економіці близько 45 млн доларів за кожну годину простою бізнесу.

Про це заявив міністр економіки та довкілля України Олександр Кравченко, пише The Guardian.

Реклама

За його словами, Росія дедалі активніше атакує об’єкти, на яких тримається українська економіка: промислові підприємства, склади, логістичні центри та дата-центри.

Реклама

«Якщо люди перебувають в укритті, бізнес зупиняється», — пояснив міністр.

Проблема особливо відчутна під час тривалих атак, коли повітряні тривоги можуть тривати багато годин поспіль. Працівники змушені залишати робочі місця, а підприємства — призупиняти роботу.

Кравченко також визнав, що Україна не повністю передбачила, наскільки швидко Росія розгорне виробництво та застосування нових реактивних безпілотників.

Щоб зменшити економічні втрати, уряд запровадив дворівневу систему оповіщення. «Червоний» рівень означає ракетну загрозу та необхідність перейти в укриття. «Жовтий» застосовують у разі загрози безпілотників — за таких умов багато підприємств можуть продовжувати роботу.

Реклама

За словами міністра, під час «жовтого» рівня працює понад половину бізнесів.

Втім, повної безпеки такий режим не гарантує. Під час одного з таких сигналів російський реактивний дрон атакував Національну академію наук у центрі Києва. Внаслідок удару загинули двоє людей, тоді як працівники ще залишалися всередині будівлі.

Удари вже коштували Україні мільярди

За оцінкою Кравченка, лише цього року російські атаки завдали близько 10 млрд доларів збитків основним фондам України.

Під ударами опинялися металургійні підприємства, склади, логістична інфраструктура та центри обробки даних. Додатковим ударом по економіці стала ситуація з чорноморськими портами, через які раніше проходила значна частина українського експорту.

Реклама

Міністр вважає, що цього року Україна краще підготувалася до зими, однак очікує подальшого тиску на енергетику, інфраструктуру та бізнес.

Уряд також обговорює можливість дозволити більшій кількості приватних компаній купувати українські системи ППО. Водночас Кравченко визнає, що підприємства не зможуть повністю самостійно захиститися від російських ракет і дронів.

Російські удари додатково погіршують ситуацію з державними фінансами. Президент Володимир Зеленський раніше оцінював дефіцит бюджету до кінця року приблизно у 27 млрд доларів.

За словами Кравченка, уряду вдалося скоротити цю суму до 20 млрд доларів завдяки зменшенню видатків і пошуку додаткових внутрішніх резервів.

Тепер Київ розраховує на додаткову підтримку ЄС, Японії, Канади та Великої Британії, зокрема на можливість швидше отримати частину кредитів, запланованих на наступний рік.

Росія може посилити тиск на Київ до зими

Росія може ще до початку зими посилити кампанію проти Києва, поєднуючи ракетні та дронові атаки з диверсіями й інформаційними операціями. За даними видання, метою може бути створення максимально складних умов для життя у столиці та посилення суспільної напруженості.

Українська розвідка, за інформацією джерела, раніше попереджала про підготовку одразу трьох напрямків — бомбардувань, диверсій і політичної дестабілізації. Двоє українських високопосадовців заявили, що під ударом можуть опинитися не лише військові об’єкти, а й інфраструктура, від якої залежить повсякденне життя.

Ветеран російсько-української війни Євген Дикий заявив, що Путін змінив стратегію війни та зробив головну ставку на руйнування українського тилу балістикою і дронами, а також на прихід до влади проросійських сил у Європі.

Водночас колишній очільник RUSI Майкл Кларк попереджав, що Москва може готуватися до нового етапу ескалації протягом найближчих шести місяців, намагаючись досягти своїх цілей у війні за будь-яку ціну.

2026-го російські удари по столиці вже стали одними з найкривавіших за час війни. Від травня до серпня внаслідок масованих атак у Києві загинули понад 120 людей, а окремі удари забирали десятки життів за одну ніч.

Новини партнерів