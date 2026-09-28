Новий план Путіна щодо України: ветеран пояснив, чому Кремль змінив бачення "перемоги"

Путін / © Associated Press

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Переглянувши свої уявлення про закінчення війни, російський диктатор Путін зробив головну ставку на терористичні удари вглиб України.

Таку думку в етері Radio NV висловив ветеран російсько-української війни, колишній командир роти в батальйоні «Айдар», директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.

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«Це насправді дуже важливо. Бо коли ти ведеш війну, у тебе в голові має бути якесь бачення, чого ти хочеш добитися і в який спосіб. У тебе має бути певна картинка, що ж таке твоя перемога і через які проміжні етапи ти до неї прямуєш. У росіян є своє бачення перемоги і у Путіна воно змінювалося. Перше бачення мало вигляд як реально переможний марш і "Київ за три дні". Потім воно змінилося і тривалий час мало вигляд як перемога у війні на виснаження, через реальне виснаження української армії на фронті», — сказав він.

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Однак на тлі того, що кремлівському диктатору не вдалося досягнути зламу на фронті, Путін змінив свою стратегію. І зараз, за словами ветерана, Кремль робить акцент на український тил.

«Тепер його картина перемоги — це не ЗСУ, які посипались по всій лінії оборони. Тепер його картинка має вигляд, як повністю зруйнована реактивними дронами й балістикою тилова Україна. Заправки, які не працюють, магазини, які не працюють, лікарні, які розбиті і не працюють, знову величезні черги на виїзд тих, кого ми випускаємо. І в якийсь момент ті, хто виїхати не може, не витримують цього пресингу — 20 годин тривог на добу, заправок і магазинів, які не працюють — і починають жорстко вимагати від Зеленського капітуляції», — пояснив експерт.

Євген Дикий вважає, що наразі Путін знову впевнений у своїй перемозі, оскільки він натхнений двома напрямками. Перший — це результативність ударів реактивними дронами.

«В такому разі ми відстали в технологічних перегонах. Ми відстали на кілька місяців. І тому зараз він дуже натхненний. Він вважає, що цих кількох місяців їм вистачить для того, щоб нас розмазати і щоб саме український тил став слабкою ланкою», — пояснив він.

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Другий напрямок, як зазначає Дикий — це результати виборів у Німеччині, де вже у двох землях поспіль перемогу здобуває ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини».

«Навіть у столиці, в Берліні, вони дуже посилили свої позиції. На обрії там ще й вибори у Франції, де знову ж таки його подружка має найвищі за всю історію шанси стати президенткою. І зараз його картинка перемоги складається з двох елементів — це тиск на тилову Україну. І це Європа, де масово на виборах перемагають друзі Росії і припиняють фінансову підтримку України», — пояснив ветеран.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни заявили про те, що Росія цієї зими може різко посилити кампанію дальніх ударів по Україні, розраховуючи досягти серйозного переламу до весни 2027 року.

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