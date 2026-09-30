Перші свідчення з літака Flydubai / © Unsplash

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Інцидент на борту пасажирського літака авіакомпанії Flydubai, що екстрено приземлився в Саудівській Аравії, супроводжувався панікою, втратою керування та насильством безпосередньо в кабіні пілотів.

Про це повідомляє The Times of Israel.

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Що сталося в літаку Flydubai, який подав сигнал захоплення і полетів в іншому напрямку

Пасажири, які опинилися в епіцентрі подій, розповіли місцевому телебаченню, що їм довелося сьогодні пережити. За словами однієї з пасажирок, у салоні зненацька зчинився крик, двері кабіни екіпажу виявилися відчиненими.

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Всередині було видно сліди крові, а один із пілотів зазнав ножового поранення. Очевидиця стверджує, що нападник використав кишеньковий ніж.

«Ми чули крики в літаку. Потім вони відкрили кабіну пілотів, і ми побачили кров, і хтось підрізав пілота кишеньковим ножем», — каже жінка.

Оскільки офіційних коментарів від авіакомпанії або Ізраїлю немає, у Мережі розгортається версія про те, що нібито бійку з ножем влаштували пілоти українського та російського походження. Наразі невідомо, чи є ця інформація правдою.

Жінка додала, що скрутити та знешкодити нападника бортпровідникам допомогли пасажири з Ізраїлю. У момент кричущої невизначеності люди в салоні молилися «Шема Ісраель», а багатьом здавалося, що живими з цього рейсу вони вже не вийдуть.

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«У літаку почалися крики… пасажири, які зрозуміли, що відбувається. Ми розуміємо, що один із пілотів дістав ножове поранення та був серйозно поранений, і вони втратили керування літаком. Він почав швидко пікірувати. Було дуже страшно», — розповіла інша пасажирка Ноам.

Пізніше ізраїльський журналіст Аміхай Штайн написав, що інцидент уже розслідується.

«Один із пілотів авіакомпанії Flydubai нібито намагався спричинити катастрофу літака; другий пілот та пасажири-ізраїльтяни втрутилися й запобігли цьому».

Він додав, що відповідно до даних сервісу Flightradar, літак Flydubai, що виконував рейс із Дубая до Тель-Авіва, знизився на 4200 метрів лише за хвилину.

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Після цього представник ізраїльської влади повідомив телеканалу i24NEWS, що вдалося запобігти масштабній катастрофі. За його словами, один із пілотів завдав ножового поранення іншому, після чого виникла бійка. Пілот, який скоїв напад, спробував захопити літак — імовірно, з метою спрямувати його на землю; на борту зав’язалася боротьба, під час якої літак втратив 4000 метрів висоти.

Ізраїльтяни нейтралізували нападника. Вгамувати його також допомогли інші члени екіпажу.

Видання Mako пише, що пілоти билися між собою під час польоту в кабіні пілотів, поки один з них не знепритомнів. На одному з фото всередині літака видно чоловіка у закривавленій футболці.

Водночас розглядається припущення, що один з пілотів намагався скоїти самогубство і скерувати літак у землю.

Що передувало: повідомлялося, що літак могли захопити

Нагадаємо, вранці 30 вересня пасажирський літак компанії Flydubai, що прямував із Дубая до Тель-Авіва зі 174 пасажирами (включно з 27 дітьми, більшість — громадяни Ізраїлю), подав аварійні сигнали. У повітряному просторі Йорданії екіпаж спочатку активував код 7700, а потім 7500 — незаконне втручання або захоплення, після чого літак розвернувся, суттєво знизив висоту та спрямував свій курс у бік Саудівської Аравії, де незабаром приземлився.

У відповідь на загрозу ВПС Ізраїлю підняли винищувачі для перехоплення та супроводу судна, а прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу, міністр оборони Ізраель Кац та начальник Генштабу Еяль Замір провели термінові наради з керівництвом ВПС, розвідки й поліції.

Через тимчасову відсутність зв’язку з кабіною пілотів силові структури країни були приведені в стан підвищеної готовності та розгорнуто спільний командний центр спецслужб.

За даними джерел у силах безпеки Ізраїлю, інцидент зрештою виявився не пов’язаним із терористичним захопленням. Попередньою причиною переполоху та надзвичайної ситуації на борту називають сварку або бійку між самими пілотами.

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