Первые показания с самолета Flydubai / © Unsplash

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Инцидент на борту пассажирского самолета авиакомпании Flydubai, который экстренно приземлился в Саудовской Аравии, сопровождался паникой, потерей управления и насилием непосредственно в кабине пилотов.

Об этом сообщает The Times of Israel.

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Что произошло в самолете Flydubai, который подал сигнал захвата и полетел в другом направлении

Оказавшиеся в эпицентре событий пассажиры рассказали местному телевидению, что им пришлось сегодня пережить. По словам одной из пассажирок, в салоне неожиданно поднялся крик, дверь кабины экипажа оказалась открытой.

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Внутри были видны следы крови, а один из пилотов получил ножевое ранение. Очевидица утверждает, что нападавший использовал карманный нож.

«Мы слышали крики в самолете. Потом они открыли кабину пилотов, и мы увидели кровь, и кто-то подрезал пилота карманным ножом», — говорит женщина.

Поскольку официальных комментариев от авиакомпании или Израиля нет, в Сети разворачивается версия о том, что якобы драку с ножом устроили пилоты украинского и российского происхождения. Пока неизвестно, является ли эта информация правдой.

Женщина добавила, что скрутить и обезвредить нападавшего бортпроводникам помогли пассажиры из Израиля. В момент наибольшей неопределенности люди в салоне молились «Шема Исраэль», а многим казалось, что живыми с этого рейса они уже не выйдут.

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«В самолете начались крики… пассажиры, которые поняли, что происходит. Мы понимаем, что один из пилотов получил ножевое ранение и был серьезно ранен, и они потеряли управление самолетом. Он начал быстро пикировать. Было очень страшно», — рассказала другая пассажирка Ноам.

Позже израильский журналист Амихай Штайн написал, что инцидент уже расследуется.

«Один из пилотов авиакомпании Flydubai якобы пытался устроить катастрофу самолета; второй пилот и пассажиры-израильтяне вмешались и предотвратили это».

Он добавил, что согласно данным сервиса Flightradar, самолет Flydubai, выполнявший рейс из Дубая в Тель-Авив, снизился на 4200 метров всего за минуту.

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После этого представитель израильских властей сообщил телеканалу i24NEWS, что удалось предотвратить масштабную катастрофу. По его словам, один из пилотов нанес ножевое ранение другому, после чего возникла драка. Пилот, совершивший нападение, попытался захватить самолет — предположительно с целью направить его в землю; на борту завязалась борьба, во время которой самолет потерял 4000 метров высоты.

Израильтяне нейтрализовали нападавшего. Унять его также помогли другие члены экипажа.

Издание Mako пишет, что пилоты дрались между собой во время полета в кабине пилотов, пока один из них не потерял сознание. На одном из фото внутри самолета виден мужчина в окровавленной футболке.

В то же время рассматривается предположение, что один из пилотов пытался совершить самоубийство и направить самолет в землю.

Что предшествовало: сообщалось, что самолет могли захватить

Напомним, утром 30 сентября пассажирский самолет компании Flydubai, следовавший из Дубая в Тель-Авив со 174 пассажирами (включая 27 детей, большинство — граждане Израиля), подал аварийные сигналы. В воздушном пространстве Иордании экипаж сначала активировал код 7700, а затем 7500 — незаконное вмешательство или захват, после чего самолет развернулся, существенно снизил высоту и направил свой курс в сторону Саудовской Аравии, где вскоре приземлился.

В ответ на угрозу ВВС Израиля подняли истребители для перехвата и сопровождения судна, а премьер-министр Биньямин Нетаньяху, министр обороны Израэль Кац и начальник Генштаба Эяль Замир провели срочные совещания с руководством ВВС, разведки и полиции.

Из-за временного отсутствия связи с кабиной пилотов силовые структуры страны были приведены в состояние повышенной готовности и развернут общий командный центр спецслужб.

По данным источников в силах безопасности Израиля, инцидент в конечном счете оказался не связан с террористическим захватом. Предварительной причиной переполоха и чрезвычайной ситуации на борту называют ссору или драку между пилотами.

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