Кушнер та Віткофф / © Associated Press

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Російський безпілотник завдав удару по території аеропорту «Бориспіль» саме в той момент, коли американські спецпосланці Стів Віткофф та Джаред Кушнер готувалися до візиту до України. Попри обіцяне Володимиром Путіним перемир’я для безпеки делегації, атака змусила змінити маршрут поїздки.

Про це повідомив журналіст Саймон Шустер у своїй статті для видання The Atlantic.

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Обіцянка Путіна про «перемир’я» та удар по «Борисполю»

За даними двох джерел, обізнаних із планами поїздки, Джаред Кушнер та Стів Віткофф планували вилетіти з Москви до Києва через Польщу. Жоден із цих американських представників раніше не відвідував Україну під час повномасштабної війни.

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Щоб гарантувати безпеку, американці попросили про триденне перемир’я на час візиту. За словами Володимира Путіна, Росія на це погодилася.

«Я видав відповідний наказ», — заявив Путін, стверджуючи, що від опівночі того дня ударів по Києву не завдавали.

Однак, як зазначає автор матеріалу, ці заяви виявилися неправдивими. Вранці 5 вересня о 9:12 російський дрон атакував головний аеропорт України в Борисполі — саме там наступного дня мали приземлитися американські посадовці. Український чиновник надав журналісту відеозаписи з камер спостереження та фотографії кратера поблизу злітно-посадкової смуги.

Як змінився маршрут делегації

Зазначається, що після обстрілу американська делегація змінила плани та вирушила до української столиці потягом із Польщі. Водночас американський посадовець, обізнаний із деталями поїздки, заперечив, що зміна маршруту була пов’язана саме з атакою на аеропорт. Він зауважив, що графік делегації загалом часто коригується в останній момент.

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Для приймання американських гостей «Укрзалізниця» в терміновому порядку підготувала спеціальний вагон-ресторан. Під час поїздки делегації подавали страви кримськотатарської кухні, а на обідньому столі розмістили табличку з написом: «Мир приїжджає вчасно».

Атака РФ перед візитом делегації США — останні новини

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що армія РФ «вперше за довгий час» атакувала українські аеропорти у Києві та в Борисполі. Ці удари відбулися на тлі підготовки можливого візиту представників США до столиці України.

Раніше депутат Олексій Гончаренко повідомив, що 6 вересня посланці США Стів Віткофф і Джаред Кушнер планували прилетіти до Борисполя після переговорів у Москві. Однак ситуація змінилася після того, як 4 вересня РФ атакувала літаки в Жулянах.

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