Як з відстрочкою або бронюванням виїхати з України: адвокатка розповіла про "нюанси" перетину кордону

Коли відстрочка не дає права перетнути кордон / © ТСН

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Сам факт наявності офіційно оформленої відстрочки від мобілізації не означає, що військовозобов’язаний чоловік зможе безперешкодно виїхати за межі України. На практиці рішення прикордонників залежить від конкретної підстави для відстрочки та наявності супровідних документів.

Про це у своєму дописі розповіла адвокатка Дар’я Тарасенко.

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Законодавчі заборони та винятки

За словами правозахисниці, постанова Кабміну № 57 чітко визначає категорії чоловіків, для яких наявність відстрочки не є підставою для виїзду:

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Студенти, викладачі та науковці (п. 1 та 2 ч. 3 ст. 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію») — відстрочка не надає їм права перетину кордону.

Чиновники та посадовці (п. 2-14 Постанови № 57) — виїзд заборонений загалом, незалежно від наявності відстрочки (крім чітко визначених службових відряджень).

«В інших випадках, здавалось би, чоловік з відстрочкою мав би мати можливість перетнути кордон, бо так визначає п. 1-6 Постанови КМУ 57. Однак, на практиці це не завжди так», — зауважує Тарасенко.

Адвокатка детально розібрала кожну підставу для відстрочки і які можуть виникнути складнощі під час перетину кордону у разі її наявності.

Умови для заброньованих працівників

Військовозобов’язані, які мають відстрочку через бронювання на підприємствах (п. 1 ч. 1 ст. 23), можуть перетинати кордон виключно у службове відрядження або офіційну відпустку. На кордоні вимагають повний пакет підтверджувальних документів від роботодавця.

Кого випускають без додаткових умов

п.2 ч. 1 (особи з інвалідністю та тимчасово непридатні) — без нюансів, перетинати кордон можна (але треба звернути увагу на пакет документів для осіб з інвалідністю)

п. 3 ч. 1 (багатодітні) — без нюансів

п. 4 ч. 1 (самостійне виховання дитини) — без нюансів

п. 8 ч. 1 (усиновлювачі, опікуни, піклувальники) — без нюансів

п. 15 ч. 1 (є дитина і дружина-військовослужбовиця) — без нюансів

п. 3 та 4 ч. 3 (родичі загиблих чи зниклих безвісти) — без нюансів

п. 5 ч. 3 (родичі Героїв України за Революцію Гідності) — без нюансів

Коли виїзд можливий лише із супроводом

п. 5 ч. 1 (дитина з інвалідністю до 18 років) — на практиці випускають лише разом з дитиною і є вимоги щодо повернення

п. 6 ч. 1 (тяжко хворі діти) — на практиці випускають лише разом з дитиною і є вимоги щодо повернення

п. 7 ч. 1 (батько повнолітньої дитини з інвалідністю 1-2 гр) — на практиці випускають лише разом з дитиною і є вимоги щодо повернення

п. 9 ч. 1 (постійний догляд за одним зі своїх батьків, дитиною, дружиною) — на практиці лише разом з тим, за ким доглядає, є вимоги щодо повернення

п. 10 ч. 1 (опікун недієздатної особи) — на практиці лише разом з такою недієздатною особою, є вимоги щодо повернення

п. 11 ч. 1 (дружина з І чи ІІ групою інвалідності) — на практиці лише разом з дружиною, є вимоги щодо повернення

п. 12 ч. 1 (дружина з ІІІ групою інвалідності) — на практиці лише разом з дружиною, є вимоги щодо повернення

п. 13 ч. 1 (батьки з інвалідністю) — на практиці лише разом з такою особою з інвалідністю, є вимоги щодо повернння та неочевидні нюанси з пакетом документів

п. 14 ч. 1 (догляд за членом сім’ї ІІ ступеня споріднення) — на практиці лише разом з такою особою з інвалідністю, є вимоги щодо повернння

«Останній блок пишу зі свого досвіду — законодавство таких нюансів не передбачає. Тому можу припустими, що трапляються ситуації, коли таких „нюансів“ не виникає чи виникають інші», — попередила юристка.

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