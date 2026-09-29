ТЦК не розглянув заяву на відстрочку і мобілізував студента: що вирішив суд

Мобілізація студента / © ТСН.ua

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Чоловік вступив до університету на денну форму навчання та завчасно подав до ТЦК документи для оформлення відстрочки. Однак замість розгляду заяви його направили на ВЛК, визнали придатним до служби і мобілізували.

Дніпропетровський окружний адміністративний суд розглянув справу №160/10424/25 та дійшов висновку, що під час призову чоловіка було порушено встановлену процедуру.

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Студент подав заяву на відстрочку

У серпні 2024 року чоловіка зарахували на перший курс денної форми навчання Криворізького національного університету за спеціальністю «Гірництво» для здобуття ступеня магістра.

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Дані з Єдиної державної електронної бази з питань освіти підтверджували факт навчання та відсутність порушення послідовності здобуття освіти.

5 вересня 2024 року чоловік надіслав до ТЦК рекомендованим листом заяву про оформлення відстрочки від призову під час мобілізації. До неї він додав довідку про здобуття освіти.

За матеріалами справи, ТЦК отримав документи 10 вересня. Це підтверджувалося поштовим повідомленням про вручення. Однак рішення за заявою про відстрочку ТЦК не ухвалив.

Чоловіка направили на ВЛК та мобілізували

Доказів розгляду заяви суду не надали. Зокрема, ТЦК не підтвердив ані надання відстрочки, ані відмову в ній.

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Натомість 1 жовтня чоловіка направили на військово-лікарську комісію. Після медичного огляду його визнали придатним до військової служби.

10 жовтня начальник ТЦК видав наказ про його призов на військову службу під час мобілізації та направлення до військової частини. Наступного дня військова частина зарахувала чоловіка до списків особового складу.

Після цього він звернувся до суду та попросив скасувати накази про призов і зарахування до військової частини.

Що заперечував ТЦК

Представники ТЦК стверджували, що не отримували заяву чоловіка про оформлення відстрочки від 5 вересня 2024 року.

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Також відповідач посилався на те, що чоловік нібито не став на військовий облік військовозобов’язаних після досягнення 25-річного віку.

Окремим аргументом був наказ університету від 8 жовтня 2024 року, яким скасували попередній наказ у частині зарахування чоловіка на навчання.

Військова частина зазначала, що зарахувала чоловіка до особового складу на підставі документів, отриманих від ТЦК, а наказ уже був виконаний.

Чому суд скасував мобілізацію

Суд встановив, що ТЦК отримав заяву чоловіка про відстрочку. Це підтверджували поштові документи.

Водночас ТЦК не довів, що розглянув заяву та ухвалив за нею рішення. Суд також встановив, що на момент призову чоловік перебував на військовому обліку.

Окремо суд звернув увагу на порушення процедури: до ухвалення рішення щодо відстрочки чоловіка не мали направляти на ВЛК. Однак у цьому випадку його спочатку направили на медичний огляд, а вже потім призвали на військову службу.

Не змінив висновків суду й аргумент щодо наказу університету. 8 жовтня навчальний заклад видав наказ про скасування зарахування чоловіка, але вже 10 жовтня цей наказ скасували. Університет підтвердив, що чоловік залишався студентом і не був відрахований.

Таким чином, на момент мобілізації він навчався на денній формі та відповідав критерію послідовності здобуття освіти.

Яка відстрочка передбачена для студентів

Право на відстрочку у зв’язку з навчанням передбачене для певних категорій здобувачів освіти.

Зокрема, йдеться про здобувачів професійної, фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою. Відстрочка поширюється на тих, хто здобуває рівень освіти, вищий за раніше здобутий, у визначеній законом послідовності.

Наприклад, якщо людина вже має диплом бакалавра, вступ до магістратури може відповідати вимозі щодо послідовності здобуття освіти. Водночас повторне здобуття такого самого рівня освіти саме по собі не дає права на відстрочку.

Для підтвердження права на відстрочку використовуються, зокрема, відомості про навчання в Єдиній державній електронній базі з питань освіти та довідка про здобувача освіти.

Чому суд зобов’язав військову частину звільнити бійця

Суд визнав протиправним і скасував наказ ТЦК про призов чоловіка під час мобілізації. Разом із ним скасували і похідний наказ командира військової частини про зарахування чоловіка до особового складу.

Однак після скасування наказу про призов виникло питання, як поновити порушені права чоловіка, оскільки закон не містить окремого формулювання про «звільнення через незаконну мобілізацію».

Суд, вийшовши за межі позовних вимог, зобов’язав військову частину звільнити чоловіка з військової служби та виключити його зі списків особового складу. Крім того, з ТЦК та військової частини на користь позивача стягнули по 968,96 грн судового збору.

Нагадаємо, раніше ми писали про студента, якому ТЦК скасував відстрочку через пропуски занять і після цього мобілізував його.

Також ми розповідали, чи потрібно 25-річним особисто звертатися до ТЦК для зміни статусу на військовозобов’язаного.

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