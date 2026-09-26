Вдарив ножем і втік: на Одещині невідомий напав на працівника ТЦК

На Одещині невідомий завдав ножового поранення військовослужбовцеві ТЦК / © Unsplash

Реклама

У суботу, 26 вересня, у місті Білгород-Дністровському невідома особа завдала ножового поранення військовослужбовцеві районного ТЦК та СП під час проведення заходів оповіщення населення. Одразу після скоєння тяжкого злочину зловмисник оперативно зник із місця інциденту в невідомому напрямку.

Про зухвалий напад на українського захисника офіційно повідомляє Одеський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

Реклама

Стан потерпілого та розшук нападника

Постраждалого військового негайно доправили до найближчого медичного закладу, де лікарі надали йому всю необхідну оперативну допомогу. Наразі стан пораненого чоловіка залишається стабільним, він перебуває під цілодобовим наглядом медичних працівників.

Реклама

«За цим фактом правоохоронними органами розпочато першочергові слідчі та розшукові дії для встановлення особи нападника та його затримання», — зазначають у відомстві.

Особливого цинізму цій ситуації додає те, що потерпілий працівник ТЦК є ветераном бойових дій. Чоловік зазнав тяжких поранень під час захисту України на фронті, після чого його перевели для подальшого несення служби до місцевого ТЦК.

«Будь-які посягання на життя, здоров’я і честь військовослужбовців Збройних сил України під час виконання ними службових обов’язків є тяжкими злочинами», — наголошують військові.

Що чекає на нападника

Такі протиправні дії щодо представників Сил оборони тягнуть за собою найсуворішу та невідворотну кримінальну відповідальність перед законом. Напади на військових становлять пряму загрозу громадській безпеці та загальній обороноздатності держави в умовах воєнного стану.

Реклама

«Закликаємо громадян неухильно дотримуватися вимог законодавства та утримуватися від будь-яких протиправних дій», — підсумували в обласному центрі комплектування.

Нагадаємо, в Подільському районі Києва жінка-двірничка відбила від поліцейських чоловіка, якого вони тримали на задньому сидінні службового авто.

Новини партнерів

Новини партнерів