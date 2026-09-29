Військовий облік на підприємствах: за які порушення штрафуватимуть до 59 500 грн

Військовий облік на підприємствах

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В Україні суворіше перевірятимуть, як підприємства ведуть військовий облік працівників. За будь-які порушення під час воєнного стану посадовцям загрожують чималі штрафи.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

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Хто відповідає за військовий облік на підприємстві та розміри штрафів

У Міноборони пояснили, що штраф залежить від того, яке саме порушення знайдуть:

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Керівник підприємства несе персональну відповідальність та підлягає штрафуванню у разі повного неведення військового обліку;

Особа, відповідальна за ведення обліку (працівник кадрової служби або штатний інспектор), відповідає за його неналежне ведення.

За статтею 210-1 КУпАП, за порушення військового обліку під час воєнного стану посадовцям загрожує штраф від 34 000 до 59 500 гривень.

Повідомляється, що кількість штрафів залежить від кількості винесених постанов. Якщо під час однієї перевірки виявлять кілька порушень, оформлюють одну справу й виписують один штраф за всі недоліки разом.

Як і хто перевіряє ведення військового обліку на підприємствах

У Міноборони зазначають, що дотримання вимог перевіряють під час планових та позапланових заходів контролю. Перевірки здійснюють спеціальні комісії, до складу яких входять представники:

Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП);

Обласних та районних державних адміністрацій;

Державної податкової служби України;

Державної служби України з питань праці.

Про початок планової перевірки підприємство письмово повідомляють щонайменше за 10 днів до її старту. Водночас позапланові інспекції можуть проводитися без попередження суб’єкта господарювання.

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