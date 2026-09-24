Як зняти статус "у розшуку", якщо ТЦК не формує штраф у "Резерв+": юрист пояснив

Резерв +

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Військовозобов’язані, які хочуть добровільно сплатити штраф через «Резерв+», часто довго чекають на відповідь від ТЦК. Дехто очікує на постанову понад 10 днів і через це не може зняти статус «в розшуку».

Як це виправити розповів юрист Владислав Дерій.

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Чи заважає статус «в розшуку» працевлаштуванню

Згідно з урядовою постановою № 1487, роботодавці дійсно зобов’язані перевіряти військово-облікові документи нових працівників.

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Проте наявність несплаченої чи неврученої постанови від ТЦК, як і сам статус «в розшуку», не створюють жодних юридичних перешкод для підписання трудового договору між компанією та співробітником.

Чому ТЦК порушує терміни розгляду

За законом, ТЦК має лише три дні на розгляд заяви в «Резерв+». За цей час працівники повинні винести постанову про штраф і надати реквізити для його оплати.

Владислав Дерій пояснив, якщо ТЦК мовчить довше трьох днів, це вважається протиправною бездіяльністю. Через це людина не може позбутися запису про порушення та оформити електронне бронювання.

Юрист зазначає, що перевищення строків найчастіше стається через:

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технічні збої під час обміну даними між реєстрами;

затримки в обробці масивів інформації в системі «Оберіг»;

надвисоке навантаження на працівників конкретного центру комплектування.

Що робити у випадку затримки постанови

Якщо ТЦК затягує процес, Владислав Дерій рекомендує діяти за таким алгоритмом:

Оновіть дані в застосунку. Іноді постанова вже винесена, але смартфон показує застарілу кешовану інформацію. Скористайтеся кнопкою «Оновити документ» або вийдіть із системи та пройдіть повторну авторизацію через BankID. Надішліть запит через «Резерв+». Спробуйте повідомити про проблему через вкладку «Виправити дані» у самому застосунку. Напишіть офіційну скаргу. Складіть письмове звернення на ім’я керівника відповідного ТЦК та СП. Документ можна надіслати електронною поштою або рекомендованим листом з описом вкладення. Обов’язково вкажіть дату подачі первинної заяви в застосунку, зафіксуйте порушення триденного строку та вимагайте негайного формування постанови з реквізитами. Зателефонуйте на гарячу лінію. Зафіксуйте скаргу на протиправну бездіяльність чиновників, звернувшись на офіційну лінію Міністерства оборони України за номером 1512.

Мобілізація в Україні — останні новини

Нагадаємо, українець вказав у «Резерв+», що живе в Польщі, однак отримав повістку за українською адресою та згодом статус «у розшуку», після чого вирішив оскаржити дії ТЦК у суді.

Також ми пояснювали, навіть якщо у вас є бронь від мобілізації, правила обліку ніхто не скасовував. Отримали законно вручену повістку — маєте прийти до військкомату.

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