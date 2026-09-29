Злата Огнєвіч після третього місця на "Євробаченні" заінтригувала поверненням на конкурс

Злата Огнєвіч / © instagram.com/zlata.ognevich

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Українська співачка Злата Огнєвіч заінтригувала поверненням на «Євробачення».

Артистка вже брала участь у пісенному конкурсі. Виконавиця перемогла на нацвідборі з піснею Gravity та 2013 року поїхала представляти Україну на «Євробаченні», що тоді організовувала Швеція. Співачка посіла на конкурсі третє місце.

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Хоч вже минуло понад 10 років, але піснею Злати Огнєвіч захоплюються досі. Ба більше, прихильники були б не проти, аби артистка знову спробувала свої сили на «Євробаченні». До речі, а такі плітки нещодавно розгорілись: нібито виконавиця збирається повернутися на конкурс.

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Тож, в ефірі "Хіт FM" у Злати Огнєвіч попросили прокоментувати ці чутки та розставити всі крапки над «і». Сама ж артистка лише з інтригою відповіла, що чутки не виникають на порожньому місці. При цьому співачка і не спростовувала свою участь у нацвідборі, але й не підтверджувала.

«Чутки так просто ніколи не виникають», — загадково відповіла артистка.

Злата Огнєвіч / © instagram.com/zlata.ognevich

Зазначимо, в Україні зараз приймають заявки на участь у нацвідборі на «Євробачення-2027». Це триватиме до 2 листопада включно. Після цього буде сформований лонгист, до якого ввійдуть до 12 учасників, далі — шортлист із фіналістами. Традиційно останнього учасниця нацвідбору обиратимуть українці шляхом голосування.

До речі, зараз триває підготовка до «Дитячого Євробачення-2026». Нещодавно українці обрали, хто представлятиме Україну на пісенному конкурсі.

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