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Злата Огнєвіч після третього місця на "Євробаченні" заінтригувала поверненням на конкурс
Подейкують, що Злата Огнєвіч збирається брати участь у нацвідборі. Артистка вже прокоментувала ці плітки.
Українська співачка Злата Огнєвіч заінтригувала поверненням на «Євробачення».
Артистка вже брала участь у пісенному конкурсі. Виконавиця перемогла на нацвідборі з піснею Gravity та 2013 року поїхала представляти Україну на «Євробаченні», що тоді організовувала Швеція. Співачка посіла на конкурсі третє місце.
Хоч вже минуло понад 10 років, але піснею Злати Огнєвіч захоплюються досі. Ба більше, прихильники були б не проти, аби артистка знову спробувала свої сили на «Євробаченні». До речі, а такі плітки нещодавно розгорілись: нібито виконавиця збирається повернутися на конкурс.
Тож, в ефірі "Хіт FM" у Злати Огнєвіч попросили прокоментувати ці чутки та розставити всі крапки над «і». Сама ж артистка лише з інтригою відповіла, що чутки не виникають на порожньому місці. При цьому співачка і не спростовувала свою участь у нацвідборі, але й не підтверджувала.
«Чутки так просто ніколи не виникають», — загадково відповіла артистка.
Зазначимо, в Україні зараз приймають заявки на участь у нацвідборі на «Євробачення-2027». Це триватиме до 2 листопада включно. Після цього буде сформований лонгист, до якого ввійдуть до 12 учасників, далі — шортлист із фіналістами. Традиційно останнього учасниця нацвідбору обиратимуть українці шляхом голосування.
До речі, зараз триває підготовка до «Дитячого Євробачення-2026». Нещодавно українці обрали, хто представлятиме Україну на пісенному конкурсі.