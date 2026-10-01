Донька Георгія Дрозда розкрила страшну хворобу, від якої помер її легендарний батько

Георгій Дрозд та його донька Клавдія / © Колаж ТСН.ua

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Українська акторка Клавдія Дрозд розкрила страшну хворобу, від якої помер її легендарний батько, народний артист України Георгій Дрозд.

Життя актора обірвалося 9 червня 2015 року у віці 74 років. Клавдія Дрозд в інтерв’ю Аліні Доротюк зізналась, що насправді смерть тата була очікуваною. Річ у тім, що в останні роки свого життя Георгій Дрозд тяжко хворів. В артиста був рак крові. Протягом останніх п’яти років свого життя актор їздив на переливання.

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Клавдія Дрозд говорить, що хоч і смерть була очікуваною, але все одно тяжко це сприймати. Тим не менш, артистка взяла себе до рук та розпочала вступ до театрального інституту. Клавдії Дрозд у цьому допомагала мама — акторка Анастасія Сердюк.

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Архівне фото родини Клавдії Дрозд / © скриншот з відео

«Тата не стало, на жаль, 9 червня. Через місяць я розпочала вступ до театрального інституту. Я вступила до театрального через два місяці після татової смерті. Він хворів довго, у нього був рак крові. Це була очікувана смерть, бо протягом п’яти років до цього він на переливання крові їздив. Це не неочікувана смерть. Це просто одна з тих подій, коли ти прокидаєшся тією людиною, якою більше ніколи не засинаєш», — поділилась артистка.

Зазначимо, Георгій Дрозд помер 9 червня 2015 року. Життя актора забрав рак крові. Після смерті чоловіка кремували, а його прах поховали у колумбарію Байкового кладовища, що в Києві.

Нагадаємо, раніше Клавдія Дрозд розповіла про старшого брата Максима Дрозда, який під час війни в Україні залишився в Росії та став зрадником. Артистка розповіла, чи спілкується з ним.

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