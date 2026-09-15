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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Кім Чен Ин зробив гучну заяву про війну РФ проти України: що він пообіцяв Путіну

Лист Кім Чен Ин надіслав у відповідь на привітання Путіна з нагоди 78-ї річниці заснування Північної Кореї.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Путін і Кім Чен Ин

Путін і Кім Чен Ин / © Associated Press

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про намір Пхеньяна й надалі поглиблювати відносини з Росією та висловив підтримку Москві на тлі війни проти України.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на послання Кім Чен Ина російському диктатору Путіну.

Лист Кім Чен Ин надіслав у відповідь на привітання Путіна з нагоди 78-ї річниці заснування Північної Кореї. У ньому північнокорейський лідер заявив про намір «всебічно» розширювати та поглиблювати співпрацю з Москвою.

За його словами, взаємодія між двома державами має розвиватися на основі дружби, взаємної допомоги та союзницьких відносин.

Окремо Кім Чен Ин заявив про впевненість у «перемозі» Росії у війні, яку у своєму посланні назвав «священною». Reuters зазначає, що, ймовірно, таким чином він говорив про розв’язану Росією війну проти України.

Також лідер КНДР запевнив Путіна та російський народ у своїй «незмінній підтримці».

Росія та Північна Корея протягом останніх років значно посилили військову й політичну співпрацю. Москва та Пхеньян відкрито називають свої відносини союзницькими та заявляють про намір надалі розширювати взаємодію.

Раніше повідомлялося, що військові КНДР та зброя можуть незабаром знову відіграти значну роль у війні Росії проти України.

Ми раніше інформували, що північнокорейські балістичні ракети KN-30, які Росія отримала на озброєння, мають значну похибку під час влучання, яка може вимірюватися кілометрами.

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