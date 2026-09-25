Фабрика Алабуга / © Bild Russian в Telegram

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Росіяни ховають під землею виробництво дронів, і коли в України з’явиться власна балістика, вона зможе пошкоджувати лише наземні споруди.

Про це у прямому етері Radio NV сказав військовий експерт, колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак.

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Говорячи про російське виробництво дронів, експерт зазначив, що Україна наразі не має можливості повністю перешкодити його роботі.

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«42 тисячі квадратних метрів підземних споруд під „Алабугою“ — це точно не для того, щоб проводити ярмарки або хокейні змагання. Це для виробництва дронів», — підкреслив Ступак.

За його словами, Росія усвідомлює потенційні можливості української балістичної зброї, про появу якої раніше заявляла Україна.

Ступак вважає, що саме через це росіяни почали переносити виробничі потужності під землю.

«Вони „закопалися“ під землю, і коли у нас з’явиться балістика, то вона зможе знищити тільки наземні споруди. Пошкодити. А от підземні — що з ними тоді робити?» — наголосив він.

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Водночас на уточнення щодо можливості американських балістичних ракет уражати цілі, розташовані під землею, експерт пояснив, що для цього застосовується спеціальне озброєння.

«Вони використовували проти Ірану, проти підземних сховищ, місць виробництва балістичної зброї, дронів. Але, незважаючи на всі бомбардування, іранська ядерна програма залишається активною», — сказав Ступак.

Водночас експерт назвав одним із позитивних напрямків для України розвиток засобів протидії реактивним дронам.

За його словами, минулого тижня Департамент військової контррозвідки СБУ відзвітував про вже виготовлені засоби боротьби з такими цілями. Крім того, очікується поява ще кількох варіантів.

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«Питання тепер у масштабуванні. І орієнтовно до листопада ми побачимо збільшення відсотків знищених російських дронів», — зазначив Ступак.

Він припустив, що показник може зрости приблизно з 60% до 80%, однак водночас звернув увагу на можливу зміну характеристик російських дронів.

«З 60, я думаю, до відсотків 80 підняти можна. Але що далі? Раптом швидкість цих атакуючих дронів буде збільшена. Чи готові ми до цього? Чи є запас міцності?» — запитав Ступак.

Раніше повідомлялося, що РФ прискорює свої дрони для прориву ППО, але через надмірну витрату пального висока швидкість має суттєві обмеження.

Ми раніше інформували, що потенційний вихід Росії на масштабне виробництво реактивних безпілотників залежатиме не лише від складальних потужностей, а й від доступності двигунів та інших необхідних компонентів.

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