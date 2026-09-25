НАТО готується до можливого удару РФ: командувач зробив різку заяву про Путіна

Алексус Гринкевич / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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Верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич заявив, що союзники посилили обмін розвідувальними даними через хвилю диверсій та інших інцидентів, які, ймовірно, пов’язані з Росією.

Як повідомляє Reuters.

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За словами Гринкевича, Альянсу необхідно зберігати спокій і впевненість у власних можливостях протистояти загрозам із боку Москви.

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«НАТО посилює обмін розвідувальними даними у відповідь на хвилю диверсій та інших інцидентів, ймовірно, пов’язаних з РФ, однак Альянс має зберігати спокій та впевненість у своїй здатності протистояти будь-якій загрозі з боку Москви», — заявив командувач.

Його заява пролунала після того, як данська розвідка попередила про ймовірне посилення Москвою гібридної війни проти західних держав у найближчі місяці.

Гринкевич зазначив, що збільшення кількості гібридних атак у Європі викликає занепокоєння. Серед останніх інцидентів він назвав спробу атаки безпілотником на німецький аеропорт Лейпциг/Галле.

Також командувач згадав обстріл російським кораблем данського військового гелікоптера сигнальними ракетами.

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Верховний головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі наголосив, що Альянс має необхідні інструменти та механізми для реагування на подібні ризики.

«Але ми повинні зберігати спокій та впевненість у тому, що ми як Альянс — найпотужніший альянс в історії — маємо необхідні інструменти та механізми для управління цими ризиками», — сказав він.

Відповідаючи на запитання щодо можливості обмеженого нападу Росії на територію НАТО, Гринкевич заявив, що Альянс готовий до такого сценарію.

Водночас він назвав можливість такого нападу малоймовірною, але зазначив, що повністю виключати її не можна.

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Командувач також відкинув припущення, що Путін може побачити можливість для удару по НАТО через скорочення американських запасів високоточних ракет великої дальності після війни з Іраном.

«Абсолютно ні. Йому краще не намагатися це зробити, поки я на цій посаді», — сказав Гринкевич.

Він також наголосив, що НАТО має можливості для захисту всієї території країн Альянсу.

«Якщо виходити з того етапу, на якому ми зараз перебуваємо, і ми почнемо бачити нові загрози, я впевнений, що маю необхідні повноваження, щоб вжити заходів для стримування будь-якої агресії проти Альянсу», — наголосив Гринкевич.

Раніше повідомлялося, що видання El Mundo оприлюднило інформацію про те, що Росія готує нові атаки дронами на Європу, цього разу ціллю є країни Середземномор’я.

Ми раніше інформували, що пізніше міністр оборони Італії Гвідо Крозетто спростував інформацію іспанського видання El Mundo про можливі російські атаки безпілотниками на Італію, Іспанію та Францію.

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