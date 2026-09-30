Україна випустила на фронт нового робота-амфібію: перша місія одразу на 40 км

Оператори безпілотників (ілюстративне фото) / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

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Україна вперше застосувала на бойовому завданні нову роботизовану амфібійну платформу, здатну пересуватися як сушею, так і водою. Під час дебютної місії вона доставила боєприпаси та припаси українським військовим на відстань близько 40 км.

Про це повідомило Міністерство оборони України, пише Newsweek.

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Нова безпілотна платформа може за лічені секунди переходити від руху по землі до пересування по воді. Це дає змогу використовувати одного робота на ділянках фронту, де постачання ускладнюють річки, канали та заболочена місцевість.

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«Один робот отримує більше можливостей для виконання місій на різних типах місцевості», — зазначили у Міноборони.

Відомство також оприлюднило інфрачервоні кадри, на яких платформа рухається відкритою місцевістю та долає водну перешкоду.

Робота адаптували до фронту

Розробку створили в межах українського оборонного кластера Brave1, який об’єднує виробників технологій, військових і державні структури.

Перед першим бойовим застосуванням платформу кілька місяців випробовували українські військові та адаптували до реальних умов фронту.

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Наземні роботизовані системи дедалі активніше перебирають на себе завдання, які раніше виконувала піхота. Йдеться, зокрема, про логістику, доставлення боєприпасів та евакуацію.

За даними Міноборони, від початку року кількість місій із використанням наземних роботизованих комплексів зросла більш ніж утричі. Лише у серпні вони виконали понад 25 тисяч логістичних та евакуаційних завдань на передовій.

Роботів уже доставляють у тил РФ

Українські військові також експериментують із доставленням наземних роботів повітрям.

Командир 3-го армійського корпусу бригадний генерал Андрій Білецький раніше повідомляв, що важкі дрони-бомбардувальники доставляли наземні роботи-камікадзе на понад 10 км у російський тил.

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Цю технологію застосовували під час операції «Вівальді» на Лиманському напрямку. За словами Білецького, лише під час третього етапу українські сили звільнили 51 км² території, а загалом за три етапи — 176 км².

Відставний генерал-майор австралійської армії Мік Раян назвав використання таких систем масштабним експериментом у реальному часі. На його думку, інтеграція роботизованих платформ у звичайні наземні підрозділи може мати навіть більше значення, ніж сама площа звільненої території.

Україна дедалі активніше застосовує автономні та роботизовані системи

Українські військові дедалі ширше використовують роботизовані та частково автономні системи. Раніше в Україні вже повідомляли про випадки, коли дрони зі штучним інтелектом самостійно виявляли та уражали російських військових. Водночас у ЗСУ наголошували, що повністю автономні системи, які самі обирають і атакують ціль без участі оператора, у підрозділах не використовуються.

Паралельно українські розробники працюють над іншими видами «розумного» озброєння, зокрема мінами зі штучним інтелектом, здатними автоматично розпізнавати об’єкти та визначати умови активації.

Окремим напрямком стали наземні роботизовані платформи. Під час операції «Вівальді» на Лиманському напрямку українські військові застосовували так звані «автомобілі-зомбі» — дистанційно керовану техніку з вибухівкою.

Зокрема, радянський БТР-60 переобладнали на велику наземну машину-камікадзе, яка без водія рухалася до російських позицій і підривала укріплення. Керувати такими платформами можна через Starlink або мобільний зв’язок 4G.

За словами одного з українських інженерів, система дистанційного керування коштує близько 4 тисяч доларів, а переобладнані машини здатні розвивати швидкість до 50 км/год навіть із вибухівкою.

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