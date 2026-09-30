Украина выпустила на фронт нового робота-амфибию: первая миссия сразу на 40 км

Операторы беспилотников (иллюстративное фото) / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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Украина впервые применила на боевой задаче новую роботизированную амфибийную платформу, способную передвигаться как по суше, так и по воде. Во время дебютной миссии она доставила боеприпасы и запасы украинским военным на расстояние около 40 км.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины, пишет Newsweek.

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Новая беспилотная платформа может в считанные секунды переходить от движения по земле к передвижению по воде. Это позволяет использовать одну работу на участках фронта, где поставки усложняют реки, каналы и заболоченная местность.

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"Один робот получает больше возможностей для выполнения миссий на разных типах местности", - отметили в Минобороны.

Ведомство также обнародовало инфракрасные кадры, на которых платформа движется по открытой местности и преодолевает водное препятствие.

Работа адаптировали к фронту

Разработку создали в рамках украинского оборонного кластера Brave1, объединяющего производителей технологий, военных и государственных структур.

Перед первым боевым применением платформу несколько месяцев испытывали украинские военные и адаптировались к реальным условиям фронта.

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Наземные роботизированные системы все активнее принимают на себя задачи, которые раньше выполняла пехота. Речь идет, в частности, о логистике, доставке боеприпасов и эвакуации.

По данным Минобороны, с начала года количество миссий с использованием наземных роботизированных комплексов возросло более чем в три раза. Только в августе они выполнили более 25 тысяч логистических и эвакуационных задач на передовой.

Роботов уже доставляют в тыл РФ

Украинские военные также экспериментируют с доставкой наземных роботов по воздуху.

Командир 3-го армейского корпуса бригадный генерал Андрей Белецкий ранее сообщал, что тяжелые дроны-бомбардировщики доставляли наземные работы-камикадзе более чем на 10 км в российский тыл.

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Эту технологию применяли при операции «Вивальди» на Лиманском направлении. По словам Белецкого, только во время третьего этапа украинские силы освободили 51 км² территории, а всего за три этапа — 176 км².

Отставной генерал-майор австралийской армии Мик Райан назвал использование таких систем масштабным экспериментом в реальном времени. По его мнению, интеграция роботизированных платформ в обычные наземные подразделения может иметь даже большее значение, чем сама площадь освобожденной территории.

Украина все активнее применяет автономные и роботизированные системы

Украинские военные все шире используют роботизированные и частично автономные системы. Ранее в Украине уже сообщали о случаях, когда дроны с искусственным интеллектом самостоятельно обнаруживали и поражали российских военных. В то же время в ВСУ отмечали, что полностью автономные системы, которые сами выбирают и атакуют цель без участия оператора, в подразделениях не используются.

Параллельно украинские разработчики работают над другими видами «умного» вооружения, в частности , минами с искусственным интеллектом, способными автоматически распознавать объекты и определять условия активации.

Отдельным направлением стали наземные роботизированные платформы. Во время операции "Вивальди" на Лиманском направлении украинские военные применяли так называемые "автомобили-зомби" - дистанционно управляемую технику со взрывчаткой.

В частности, советский БТР-60 переоборудовали в большую наземную машину-камикадзе, которая без водителя двигалась к российским позициям и взрывала укрепления. Управлять такими платформами можно через Starlink или мобильную связь 4G.

По словам одного из украинских инженеров, система дистанционного управления стоит около 4 тысяч долларов, а переоборудованные машины способны развивать скорость до 50 км/ч даже со взрывчаткой.

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