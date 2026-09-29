Украина взяла в плен 250 россиян: в наступлении впервые применили «автомобили-зомби» – The Telegraph

Украина взяла в плен 250 россиян во время наступления

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Украинские силы пленили около 250 российских военных во время масштабной контратаки на Лиманском направлении. Во время операции "Вивальди" военные впервые применили на передовой так называемые "автомобили-зомби" - дистанционно управляемую технику со взрывчаткой.

Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на командира 3-го армейского корпуса, бригадного генерала Андрея Белецкого.

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По его словам, украинским войскам удалось вернуть около 68 квадратных миль территории к северу от Лимана.

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Сначала Силы обороны провели ложный маневр по направлению к одному из населенных пунктов, заставив россиян ожидать удара там. Основные силы двинулись в сторону Нового, захват которого позволил создать плацдарм для дальнейшего продвижения.

«Противник был обманутым и пропустил настоящий удар», — сказал Белецкий.

Российские подразделения сдавались в плен

По словам командира, во время украинского наступления в плен сдавались целые российские подразделения. Среди захваченных военных были операторы беспилотников, артиллеристы и офицеры.

В общей сложности во время операции Украина взяла в плен около 250 россиян. The Telegraph отмечает, что это один из самых больших показателей за одну операцию. В то же время, общие потери российских войск во время наступления, по приведенным в материале данным, составили около 2000 человек.

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Что такое «автомобили-зомби»

Одной из особенностей сделки стало использование переоборудованной советской бронетехники в качестве дистанционно управляемых машин.

Украинские инженеры могут оснащать подержанные автомобили системами дистанционного управления, фактически превращая их в большие наземные дроны. Такие машины способны перевозить значительный заряд взрывчатки и ехать в цель без водителя внутри.

На кадрах по операции «Вивальди», в частности, показали советский БТР-60, превращенный в такую «зомби-машину». Бронетранспортер дистанционно двигался к российским позициям, после чего взорвался.

Управлять машинами можно через Starlink или мобильную связь 4G. По словам украинского инженера с позывным «Давидом», который участвовал в разработке технологии, при необходимости военные могут переключаться между разными каналами связи.

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Система стоит около 4000 долларов, а переоборудованные автомобили могут развивать скорость до 31 мили (около 50 км) в час даже со взрывчаткой.

По словам инженера, 3-й армейский корпус впервые применил такую технику еще в апреле во время подготовки операции "Вивальди".

Применили и другие роботизированные системы

Во время наступления украинские военные также использовали так называемые «материнские дроны», доставлявшие наземные роботизированные платформы в тыл российских позиций.

На обнародованных видео часть таких роботов ведет огонь из гранатометов, после чего двигается к российским позициям и взрывается.

Аналитики, которые цитирует The Telegraph, назвали наступление одним из самых заметных украинских продвижений в этом году. По их оценке операция помогла выровнять линию фронта на Лиманском направлении и могла ослабить давление на украинские позиции вблизи Славянска.

В то же время эксперты отмечают, что в целом движение линии фронта остается медленным, а впереди Украину ждет сложная зима на фоне усиления российских атак реактивными дронами и баллистическими ракетами.

Операция "Вивальди" на Лиманском направлении

Третий армейский корпус проводит на севере Донбасса наступательную операцию «Вивальди», которую длительное время держали в режиме информационной тишины. Во время первых этапов украинские военные зачистили Новоселовку, Александровку, Ярову и окрестности Корового Яра, а также уволили Среднее.

По данным Института изучения войны, украинские силы могли добиться больших успехов, чем сообщалось официально. Российские источники признавали ухудшение ситуации для войск РФ, а успехи Украины на этом направлении могут сдерживать продвижение россиян в сторону Славянска.

Во время третьего этапа операции украинские военные уволили Новое, Редкодуб и Екатериновку, а также возобновили контроль над Карповкой и Новомихайловкой. В Третьем армейском корпусе сообщили, что только на этом этапе удалось вернуть 51 км² территории, а с начала наступательных действий – 176 км².

В корпусе также заявляли о значительных потерях российских войск в живой силе и технике и о сотнях пленников.

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