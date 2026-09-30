ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
91
Час на прочитання
1 хв

У м’ятній сукні і високих чоботах: Кейт Мосс вийшла з готелю в Парижі

Супермодель продемонструвала ніжний образ, у якому привертала увагу всіх довкола.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Кейт Мосс

Кейт Мосс / © Getty Images

Кейт Мосс потрапила до об’єктивів папараці, коли залишала готель The Ritz перед показом Dior, який відбувся у межах другого дня Тижня моди в Парижі.

Супермодель мала чудовий вигляд у романтичній сукні м’ятного відтінку, верх якої нагадував сорочку. Вбрання мало відкладний комір, ґудзики, єпископські рукави та розкльошену спідницю довжини міді. Кейт залишила кілька верхніх ґудзиків розстебнутими, додавши образу пікантності.

Кейт Мосс / © Getty Images

Кейт Мосс / © Getty Images

Талію вона підкреслила широким чорним ременем із масивною пряжкою, прикрашеною великою бірюзовою вставкою та кольоровими каменями. Вбрання Мосс поєднала з високими чорними шкіряними чоботами і чорним клатчем.

Лук моделі доповнили чорні сонцезахисні окуляри, золоті сережки-кільця, каблучки й довгий ланцюжок із підвіскою-хрестом. Волосся вона розпустила і зробила макіяж з рожевою помадою.

Нагадаємо, Кейт Мосс у мереживному топі зайшла у воду заради ефектного кадру.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie