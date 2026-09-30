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- Шоу-бізнес
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У м’ятній сукні і високих чоботах: Кейт Мосс вийшла з готелю в Парижі
Супермодель продемонструвала ніжний образ, у якому привертала увагу всіх довкола.
Кейт Мосс потрапила до об’єктивів папараці, коли залишала готель The Ritz перед показом Dior, який відбувся у межах другого дня Тижня моди в Парижі.
Супермодель мала чудовий вигляд у романтичній сукні м’ятного відтінку, верх якої нагадував сорочку. Вбрання мало відкладний комір, ґудзики, єпископські рукави та розкльошену спідницю довжини міді. Кейт залишила кілька верхніх ґудзиків розстебнутими, додавши образу пікантності.
Талію вона підкреслила широким чорним ременем із масивною пряжкою, прикрашеною великою бірюзовою вставкою та кольоровими каменями. Вбрання Мосс поєднала з високими чорними шкіряними чоботами і чорним клатчем.
Лук моделі доповнили чорні сонцезахисні окуляри, золоті сережки-кільця, каблучки й довгий ланцюжок із підвіскою-хрестом. Волосся вона розпустила і зробила макіяж з рожевою помадою.
Нагадаємо, Кейт Мосс у мереживному топі зайшла у воду заради ефектного кадру.