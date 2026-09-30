У м’ятній сукні і високих чоботах: Кейт Мосс вийшла з готелю в Парижі

Кейт Мосс / © Getty Images

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Кейт Мосс потрапила до об’єктивів папараці, коли залишала готель The Ritz перед показом Dior, який відбувся у межах другого дня Тижня моди в Парижі.

Супермодель мала чудовий вигляд у романтичній сукні м’ятного відтінку, верх якої нагадував сорочку. Вбрання мало відкладний комір, ґудзики, єпископські рукави та розкльошену спідницю довжини міді. Кейт залишила кілька верхніх ґудзиків розстебнутими, додавши образу пікантності.

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Кейт Мосс / © Getty Images

Талію вона підкреслила широким чорним ременем із масивною пряжкою, прикрашеною великою бірюзовою вставкою та кольоровими каменями. Вбрання Мосс поєднала з високими чорними шкіряними чоботами і чорним клатчем.

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Лук моделі доповнили чорні сонцезахисні окуляри, золоті сережки-кільця, каблучки й довгий ланцюжок із підвіскою-хрестом. Волосся вона розпустила і зробила макіяж з рожевою помадою.

Нагадаємо, Кейт Мосс у мереживному топі зайшла у воду заради ефектного кадру.

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