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Шведська принцеса Мадлен показала ідеальний осінній манікюр
Молодша дочка короля Швеції Карла Густава та королеви Сільвії — принцеса Мадлен — вчора відвідала разом із чоловіком Крістофером О'Ніллом відкриття сесії парламенту у Стокгольмі.
Для офіційного заходу принцеса Мадлен обрала жакет з вирізом-човник та білими манжетами та спідницю довжини до колін, доповнивши лук класичною пов'язкою на голову та лаконічною сумкою на короткій ручці.
Особливу увагу привернув манікюр принцеси. Мадлен зробила його у насиченому відтінку темного баклажана і доповнила каблучкою та маленькою чорною сумкою на короткій ручці.
Нагадаємо, раніше ми писали, якому манікюру віддають перевагу королівські особи.
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