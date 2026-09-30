Шведська принцеса Мадлен показала ідеальний осінній манікюр

Принцеса Мадлен та її чоловік Крістофер / © Getty Images

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Для офіційного заходу принцеса Мадлен обрала жакет з вирізом-човник та білими манжетами та спідницю довжини до колін, доповнивши лук класичною пов'язкою на голову та лаконічною сумкою на короткій ручці.

Принцеса Мадлен і її чоловік Крістофер / © Getty Images

Особливу увагу привернув манікюр принцеси. Мадлен зробила його у насиченому відтінку темного баклажана і доповнила каблучкою та маленькою чорною сумкою на короткій ручці.

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Принцеса Мадлен / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми писали, якому манікюру віддають перевагу королівські особи.

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