Гучний скандал щодо ексгенпрокурора Кравченка: де він зупинився і чи планують його повертати до України

Руслан Кравченко

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Справа Руслана Кравченка отримала нові деталі: колишнього посадовця вивели зі складу РНБО. З України він виїхав ще два тижні тому — нібито у відрядження. Вже перебуваючи за межами держави, він оголошував про підозри керівникам НАБУ та САП. Згодом ці підозри скасували, самого генпрокурора звільнили, а сам він зник з публічного поля.

Згодом журналісти дізналися, що Кравченко зареєструвався у столиці Австрії.

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Про це йдеться у матеріалі кореспондента ТСН Олександра Романюка.

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Слідами Кравченка у Відні: фіктивна адреса чи реальне житло?

Відень вже багато років поспіль визнають одним із найкомфортніших міст для життя в Європі. Люблять його й українці — і не лише пересічні громадяни, а й колишні прокурори, бізнесмени, політики, судді та інші державні діячі. Для останніх ця любов зумовлена не лише комфортом.

Вулиця Йордангассе розташована за кілька сотень метрів від Штефансплац — центральної площі Відня. В одій із будівль зареєструвався колишній генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

За австрійським законодавством кожен, хто перебуває в країні понад три дні, має заповнити обов’язковий документ про реєстрацію, незалежно від громадянства. Заповнив його й Кравченко, про що стало відомо з розслідування ЗМІ.

Місцевий громадський активіст Михайло Каріоті, який живе у Відні вже 8 років і висвітлює теми українських посадовців-втікачів, кілька разів приходив за вказаною адресою.

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«За зачиненими дверима нікого немає, на дзвінок ніхто не відповідає», — йдеться у сюжеті.

Насправді за цією адресою розташована не квартира, а офіс компанії CS Corporate Services GmbH, яка надає юридичні адреси для бізнесу та управлінські послуги. Чи можна в цьому приміщенні мешкати — невідомо. За австрійськими законами адреса реєстрації має бути справжньою.

«Якщо є інформація, що людина там не проживає, може прийти перевірка з магістрату або від правоохоронців. Перевіряють, чи є взагалі місце для сну. Якщо зафіксують порушення, перший штраф може скласти понад 700 євро. Оштрафувати можуть і компанію, яка надала таку послугу», — пояснює член палати адвокатів Відня Андрій Іванський.

Однак на практиці без офіційних скарг такі перевірки у перші дні перебування особи — рідкість. Цим і користаються посадовці, які мають проблеми з українським законом.

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«Денис Комарницький, кажуть, осів у Відні. Тут і колишній голова Національного банку Кирил Шевченко — неподалік на сусідній вулиці був зареєстрований. Тут і брат Шурми, і багато інших українців», — зазначає Михайло Каріоті.

Чому Австрія стала прихистком для «віп-втікачів»

Основна причина, чому українські експосадовці обирають Відень, полягає у місцевому законодавстві: Австрія дуже рідко видає іноземних громадян за запитами про екстрадицію.

Місцеві суди задовольняють лише близько 6% від усіх запитів на екстрадицію. За час повномасштабної війни Відень відмовився повернути в Україну 26 осіб із 27 запитаних.

«Існує велика загроза порушення Європейської конвенції з прав людини, а саме статті 3 та статті 6, які передбачають заборону катувань та право на справедливий судовий розгляд, що, на думку судів, не може бути повноцінно забезпечено в Україні. Австрійське законодавство забороняє екстрадувати осіб за таких умов», — пояснює адвокат з міграційного права в Австрії Александер Райдль.

За подібними формулюваннями ховаються різні прецеденти. Наприклад, у 2024 році Австрія відмовилася видати колишнього голову НБУ Кирила Шевченка через ведення бойових дій на території України. Інший приклад — бізнесмен Дмитро Фірташ, суди щодо екстрадиції якого тривають майже 12 років.

Окрім юридичних нюансів, ця ситуація обурює місцеву українську громаду. Активістка Яна Будюк, яка мешкає у Відні з 2002 року, зазначає, що справи втікачів активно використовують проросійські сили для дискредитації України та її судової системи, закликаючи до скасування санкцій проти РФ. При цьому самих втікачів ніколи не бачили на акціях на підтримку України, хоча вони є частими гостями в елітних ресторанах та 5-зіркових готелях Відня.

Що чекає на Кравченка далі

Сам Руслан Кравченко вже другий тиждень поспіль утримується від публічних заяв. Для австрійської правової системи він наразі є законослухняною персоною.

В Офісі президента України припускали, що Кравченко може заявити про політичні переслідування. Проте юристи наголошують: отримати статус політичного притулку у Відні віп-персонам практично неможливо — процедура суворо перевіряється і зазвичай завершується відмовою.

Легально перебувати в Австрії Кравченко може протягом 90 днів або ж оформивши бізнес-візу. Подальший перебіг подій залежатиме від дій українських правоохоронних органів: чи будуть висунуті офіційні підозри щодо підробки документів про відрядження або причетності до інших кримінальних проваджень. Проте навіть у разі направлення процесуальних запитів спілкування між українськими та австрійськими органами може затягнутися на роки.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ПЕРЕГОВОРИ США ТА РФ! ВТЕЧА КРАВЧЕНКА до Відня! Амінь російському Ту-95 | ТСН 20:00 29 вересня

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