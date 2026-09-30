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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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Чи отримає Україна фінансування ЄС: що затримує нові транші і хто може залишитись без грошей

Міністр фінансів Сергій Марченко у Брюсселі обговорив покриття бюджетного дефіциту України, фінансові потреби на $32,6 млрд та вимоги Єврокомісії щодо проведення реформ.

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Україна намагається отримати фінансування від ЄС

Україна намагається отримати фінансування від ЄС

Українські урядовці шукають у Брюсселі кошти, щоб покрити бюджетний дефіцит. Міністр фінансів Сергій Марченко пояснює партнерам: вартість війни зростає. У Єврокомісії зі свого боку нагадують про необхідність реформ — саме від них залежить виплата траншів, передбачених на невійськові витрати: зарплати, пенсії тощо.

Які цифри озвучує глава мінфіну в Брюсселі та як реагують партнери — розповідає кореспондентка «Радіо свобода» Зоряна Степаненко спеціально для ТСН.

Реформи у обмін на транші: позиція Євросоюзу

Ключовий донор фінансової допомоги Україні — Європейський Союз — готується виплатити черговий транш із багатомільярдної позики. Йдеться про 2 мільярди 900 мільйонів євро.

Єврокомісарка з розширення Марта Кос назвала це рішення визнанням важливих реформ, здійснених Україною, та закликала продовжувати їх виконання задля наступних виплат.

«Фінансування та реформи мають іти пліч-о-пліч. Реформи мають значення. Вони зміцнюють довіру. Вони дають партнерам України впевненість у тому, що наша підтримка використовується ефективно… Безпека — це не лише зброя та армії. Це також сильні інституції», — наголосила Марта Кос.

У Єврокомісії підкреслюють, що темпи надання допомоги напряму залежать від виконання Києвом узятих на себе зобов’язань.

«Якщо говорити про кредит у розмірі 90 мільярдів євро, то наразі ми змогли виплатити Україні 15 мільярдів євро, тоді як наша мета на цей рік — 45 мільярдів. Отже, різниця суттєва. Нам необхідно зосередитися на тому, щоб досягти позначки в 45 мільярдів. Але для цього важливо, щоб Україна продовжувала здійснювати реформи», — зазначив представник Єврокомісії Балаш Уйварі.

Труднощі з бюджетом та виклики наступного року

Український міністр фінансів у Брюсселі визнав: затримки з реформами вже обмежують окремі платежі. Водночас коштів на зарплати військовим і соціальні виплати, запевнив він, поки вистачає. Сергій Марченко висловив сподівання, що наступне засідання парламенту в середині жовтня буде успішним і потрібні закони будуть ухвалені.

Урядовець також вказав на внутрішні труднощі з наповненням бюджету. За його словами, вперше від 2022 року Україна недовиконує план податкових і митних надходжень. Основна причина — руйнування підприємств і ключових галузей економіки. Ситуацію ускладнює і блокада Чорного моря, через яку Україна, за словами міністра, може експортувати лише 40% зернової продукції.

Урядовець запевнив, що з бюджетними потребами поточного року Україна впорається, однак занепокоєння викликає наступний період.

«Непокриті бюджетні потреби становлять 32,6 мільярда доларів. Також я повинен згадати додатковий запит на військові потреби, який ми не повністю включили до нашого бюджету. Але ви повинні розуміти, що йдеться про досить значні суми. І нам також необхідно знайти спосіб забезпечити це фінансування. Це близько 45 мільярдів доларів», — повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Пошук рішень та залучення російських активів

До перегляду програми МВФ у листопаді Україна має представити своє бачення того, як покрити фінансові потреби на наступний рік. У Брюсселі очільник Мінфіну зустрівся з представниками фонду та єврокомісаром з економіки.

Спілкуючись із журналістами, Сергій Марченко наголосив, що багатомільярдної позики від ЄС не вистачить, і закликав Європейський Союз знайти юридичне рішення щодо використання заморожених російських активів.

У Єврокомісії тим часом закликають інших західних партнерів долучатися до фінансової підтримки України. За словами речника Єврокомісії, це питання регулярно порушується на зустрічах країн «Групи Семи» (G7) та «Групи Двадцяти» (G20).

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: ПЕРЕГОВОРИ США ТА РФ! ВТЕЧА КРАВЧЕНКА до Відня! Амінь російському Ту-95 | ТСН 20:00 29 вересня

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