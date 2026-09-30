«Ти — усе, що для мене важливо»: «улюблениця» Трампа вперше прокоментувала чутки про їхній роман

Зображення Трампа і Гарп, яке нібито було згенероване за допомогою ШІ

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Лише через кілька днів після того, як Білий дім назвав вірусне зображенням Наталі Харп та Дональда Трампа в інтимних обіймах фальшивим і згенерованим за допомогою ШІ, давня помічниця Трампа дала своє перше інтерв’ю.

Про це пише Boredpanda.com.

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У виданні зауважили, що коли Гарп запитали про її власну кар’єру, вік та життя в Білому домі, значна частина її відповіді перетворилася на захоплений захист свого боса, причому її відповіді привернули увагу тим, наскільки близько вони перегукувалися зі стилем самого Трампа.

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І це була не єдина частина незвичайної анкети, яка викликала подив.

В останні місяці близькі стосунки Наталі з Трампом також привернули дедалі більшу увагу, особливо після того, як Трамп, як повідомляється, сказав співробітникам, що вона «ніколи не покине» його.

Коли Харп запитали, чи було те, що їй було за 30, перешкодою чи перевагою для її професійного успіху, вона спочатку просто відповіла: «Вік — це просто число».

Але вона швидко переключила увагу на Дональда Трампа, похваливши те, що вона назвала його «рідкісним даром бачити в людях те, чого вони, можливо, не бачать у собі».

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«Протягом своєї кар’єри президент Трамп ніколи не розділяв людей на групи за їхніми демографічними групами, а навпаки, мав рідкісний дар бачити в людях щось таке, чого вони, можливо, не бачать у собі, чоловіках чи жінках, молодих чи старих, а потім звертати на ці дари увагу», — сказала вона.

Замість відповіді на питання щодо найскладнішої частини роботи на посаді помічниці Трампа, Гарп похвалила за «швидкість» свого боса та висловила критику «радикальних лівих».

Гарп також запитали, як вона справляється зі стресом від вимогливої ​​роботи, пов’язаної з довгими робочими годинами та частими поїздками.

«Оскільки епіцентром „влади“ є не Вашингтон, округ Колумбія, а Небеса», я починаю кожен ранок з прослуховування кількох розділів Біблії в аудіокнизі та молитви про мудрість і силу», — продовжила дивувати журналістів «улюблениця» Трампа.

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Інтерв’ю відбулося на тлі критики після того, як з’явилося вірусне зображення, на якому Трамп обіймає та цілує блондинку на полі для гольфу, і багато користувачів мережі впізнали жінку як Гарп.

Білий дім коротко відреагував на суперечку, назвавши зображення «явно підробленим».

Політики також обговорювали її близькість до Трампа.

Сенатор від штату Джорджія Джон Оссофф нещодавно звинуватив Трампа в тому, що він воліє «подорожувати з Наталі», а не зосереджуватися на своїх президентських обов’язках.

Раніше у звітах згадувалися нібито особисті листи, які Наталі писала Трампу, зокрема один, у якому вона називала його своїм «Охоронцем і Захисником» і писала: «Ти — все, що для мене важливо».

У серпні цього року також з’явилися повідомлення про те, що Трамп сказав своїм співробітникам, що Гарп «єдина, хто любить його так само сильно, як дружина та діти», а потім додав: «Вона ніколи мене не покине».

Нагадаємо, у Мережі розгорівся гучний скандал довкола фотографії, на якій президент США Дональд Трамп нібито цілує свою помічницю Наталі Гарп. Поширене у соцмережах зображення викликало хвилю обурення та обговорень.

Білий дім був змушений прокоментувати гучний скандал і запевнив, що це — фальшиве фото.

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